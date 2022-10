Camila Homs viajará a Qatar con sus hijos y puso condiciones

Su única prioridad es el bienestar de los nenes, y por eso busca evitar que los fotógrafos y periodistas la encaren mientras está con ellos en la cancha o paseando. Por ahora, la modelo no definió si Charly Benvenuto, su nueva pareja, también se tomará el avión a Qatar.

Hace un mes aproximadamente Camila usó su cuenta de Instagram para contar que había llegado a un acuerdo con su ex pareja: “Queremos contarles que por decisión conjunta, por motivos nuestros ajenos a especulaciones y por el bienestar de nuestros hijos, decidimos poner fin a los asuntos pendientes y poder transitar un camino de común acuerdo. Nuestra prioridad va a ser siempre proteger a nuestros hijos, por ese motivo les pedimos respeto hacia nosotros y nuestras familias. Agradecemos a los que manejaron el tema de la mejor manera”.

Camila Homs.jpg

Camila Homs rumbo a Qatar

Tal vez este viaje sirva para limar asperezas con el jugador del Atlético de Madrid, con el que mantiene un vínculo distante desde que se separaron.

Sin embargo la modelo anticipa que no quiere pasar malos momentos por lo que no quiere cruzarse con la cantante ni su entorno.

Rodrigo y Tini.jpg Rodrigo De Paul rehízo su vida con Tini Stoessel. (Foto: IG de @rodridepaul)

Los resultados de ADN

Hace unos dias Camila se refirió a su reciente media hermana, Chiara Camila Pereyra de 21 años quien se hizo un ADN con Horacio Homs y cuyos resultados dieron positivo. “No me comuniqué con ella. Respeto todo pero no me influye así que prefiero no hablar”, había dicho en Socios del Espectáculo y cuando la cronista le preguntó si no le daba curiosidad saber si tenían cosas en común, hasta se atrevió a bromear: “Sí, tenemos en común al padre”.

Consultada por la posibilidad de juntarse con la joven, dijo: “No sé si ya porque es algo que tendría que procesar, es un cambio fuerte, muchos años, tendré que pensarlo deliberarlo, tomarme mi tiempo. Pero se respeta y entiende todo. No es un problema, después de tantas cosas que me han pasado no lo tomo como un problema, al contrario”. Además, contó que en todo este proceso su nueva pareja la acompaña y respeta, cosa que “se valora”.

Desde que Chiara Camila Pereyra apareció en los medios, Horacio Homs se mostró abierto a hacerse los análisis correspondientes de ADN para mostrar si existe o no filiación entre ellos. El día que estuvieron los resultados, habló también con Rodrigo Lussich y Adrián Pallares: “Son emociones cruzadas, acá en casa la familia estamos todos contentos. Con Cami todavía no hablé personalmente, si tocamos el tema en otro momento cuando estaba en otro punto”.