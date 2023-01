Camilo emitió una carta para aclarar el género de Índigo

image.png

Además, Camilo aseguró que con su pareja tenían pensado no responder a estos rumores, pero al final tomaron la decisión de salir a hablar al ver los mensajes cargados de odio que recibieron. "Pensábamos no pronunciarnos al respecto, y dejarlo pasar, como lo hemos hecho las 50 veces que han dicho que nuestro matrimonio está en crisis, que nos vamos a divorciar, etc, etc", resaltó.

"Pero nos pareció inquietante la cantidad de mensajes de odio y de juicio que recibimos", expresó el artista, y añadió: "Nos pusimos a pensar cómo podrán sentirse por ejemplo las personas de la comunidad LGBTO+ frente a un mundo que les señala, juzgándoles, con dedos apuntando y condenando".

image.png

"Imagínense lo intenso y complejo que puede ser para una persona pasando por un proceso de reconocimiento tal, y encontrarse con una sociedad llena de piedras en la mano esperando la primera seña para lanzarlas", detalló Camilo.

A su vez, el cantante resaltó que es fundamental tener respeto por cada persona, y por sus búsquedas personales sin juzgar. "Creemos y nos esforzamos por crear un mundo y un futuro donde nos inventemos más maneras de amarnos, de reconocernos, de respetarnos y de abrazarnos con nuestras diferencias", enfatizó.

"Les mandamos un apapacho, un abrazo desde el alma y desde el centro de nuestro núcleo familiar. Camilo, Evaluna e indigo", culminó.

Índigo vino al mundo el 8 de abril y desde dicha fecha los fanáticos pensaban que era un bebé no binario. En este sentido, cabe destacar una publicación que hizo Ricardo Montaner hace pocos días, donde la mencionó como "ella", lo cual provocó un fuerte revuelo.

image.png

“Ella y yo nos vamos de vacaciones… #IndigoySuAbuelito”, había posteado Ricardo junto a una imagen suya llevando en brazos a Índigo. “Será elle porque es no binario según los padres”, escribió un internauta.

“Si es una niña y hay que llamarla como tal, que pésimo con los padres para pretender ir contra la naturaleza”, comentó, por ejemplo, una persona.

image.png

Entre la gran cantidad de comentarios que recibieron, se encuentran: “Es una niña por Dios, tiene todas las características de niña porque van a cambiar su género, qué locura...”, “Te felicito Montaner por identificarla. ¿No sabes el error tan grande que están haciendo los padres de hoy día que es eso de binario ? Pues ya que cuando estén grandes escojan lo que deben o quieran ser es otro cuento, pero mientras tanto el sexo está definido”.

Antes de su nacimiento, Camilo había expresado: “Sea varón o sea niña se va a llamar Índigo, es una palabra que representa muchísimo para nosotros. No es solo el nombre de un color, que nos encanta, sino una presencia de luz que lleva milenios en la humanidad”.