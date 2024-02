Claudia Villafañe se refirió a la separación de Daniel Osvaldo y Gianinna

image.png

Tras numerosos altibajos en su relación, la hija de Diego Maradona y el antiguo jugador de fútbol optaron por poner fin a su romance. "Hablé con la mujer de la pareja contándole esto que me había llegado de buena fuente y no me desmiente el rumor, lo que daría a entender que esto es así", dijo en su momento Juan Etchegoyen.