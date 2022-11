Coldplay cantó en River junto a dos ex-Soda Stereo

Los recitales récords de Coldplay en la Argentina, por la gira Music of the Spheres no podía pasar sin dejar un acontecimiento que quede grabado en la historia. Zeta Bosio y Charly Alberti se subieron al escenario para cantar junto a la banda “Persiana americana” y “De música ligera”, el hit que el inglés canta cada show en este conjunto de diez conciertos en River.