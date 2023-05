¿Cómo será la presentación de Roger Waters en Argentina?

La icónica figura de la música, Roger Waters , ha anunciado su gira final titulada "This Is Not a Drill" , la cual a sus 79 años lo traerá a Argentina para deleitar a sus fans con un espectáculo impresionante. Waters es conocido por ser el creador del famoso álbum y espectáculo de The Wall, que en el año 2012 logró llenar el estadio Monumental en nueve ocasiones.

Los recitales de la gira “This Is Not a Drill” han sido descritos como “ uno de los ejemplos de rock de estadio más atrapantes, imaginativos y bien ejecutados que se verá jamás ”, en base a lo publicado por The Times.

El espectáculo que presenta Roger Waters es altamente conceptual y se extiende desde el comienzo hasta el final del show. Este incluye una fusión de canciones emblemáticas de Pink Floyd, como The Wall, Dark Side of the Moon, Animals y Wish You Were Here, junto con temas más recientes de su carrera en solitario. Además, entre las canciones se destaca su sencillo más reciente titulado "The Bar", el cual fue lanzado el año pasado.

El listado de temas abarca 20 canciones de Pink Floyd como Another Brick In The Wall part 2, Wish You Were Here, Shine On You Crazy Diamond, Us & Them y Comfortably Numb.

La producción en vivo de este show es simplemente impresionante. Presenta gigantescas proyecciones que complementan varios temas musicales, creando un espectáculo que refleja fielmente el espíritu que ha guiado la carrera de este músico, compositor y letrista. Roger Waters siempre se ha involucrado con las circunstancias de su tiempo, y esto se refleja en el diseño conceptual del espectáculo en vivo.

Waters canta, toca la guitarra, el bajo y el piano. Estarán junto a él Jonathan Wilson en guitarra y voz, Dave Kilminster en guitarra y voz, Jon Carin en teclados, guitarra y voz, Gus Seyffert en bajo y voz, Robert Walter en teclados, Joey Waronker en batería, Amanda Belair en voz y Seamus Blake con el saxo.

Será la última posibilidad de verlo en Argentina.

Una verdadera leyenda del rock

Roger Waters es uno de los pocos músicos que ha logrado obtener el título de verdadera leyenda viva. Como co-fundador de Pink Floyd, una de las bandas de rock más influyentes de todos los tiempos, ha dejado una huella indeleble en la música con discos conceptuales de gran popularidad. A pesar de los años, Waters sigue activo en la actualidad, manteniendo una carrera en solitario fructífera y en constante evolución

Era inevitable que Waters incluyera a Argentina en su gira de despedida, ya que cuenta con algunos de los fanáticos más fieles en el mundo. A lo largo de su carrera, ha desarrollado un vínculo estrecho con sus seguidores argentinos y, por supuesto, el lugar elegido para su concierto no podría ser otro que el Estadio Monumental.

En este emblemático lugar, Waters ofreció 9 recitales inolvidables en 2012 como parte de su gira mundial "The Wall Live", estableciendo un récord absoluto de cantidad de shows en el estadio para un único artista.

A su vez, en 2007 ofreció dos shows en ese mismo lugar con su gira “Dark Side of the Moon”. Si se trata de quién realizó más presentaciones en River en su trayectoria, con este recital Roger Waters queda en primer lugar junto a los Rolling Stones, quienes hicieron un total de 12 shows en River.