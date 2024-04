Coty Romero volvió a Gran Hermano y revolucionó la casa: nuevas alianzas y tácticas

Inmediatamente después, la controvertida concursante de Gran Hermano 2022 exploró cada rincón de la casa, prestando especial atención a las habitaciones. “Chicos, ¿ustedes no se bañan? porque acá hay rico olor” , comentó al ingresar al dormitorio de las mujeres, notando la diferencia de fragancias respecto al de los hombres. Luego, sacó de su maleta un peluche con forma de cocodrilo. Mientras los participantes se acercaban a la nueva integrante, Furia se mantuvo en el pasillo observando la escena. “¿Te vas a quedar, qué onda?”, le preguntaron. “Sí”, respondió de inmediato la correntina. “No duermo hace cinco días, si me saco el maquillaje van a ver mis ojeras” , se sinceró.

Más tarde, procedió a seleccionar el lecho que sería su lugar en esta nueva etapa del concurso. En el exterior, se divisaba a Furia, al Chino, a Damián y a Mauro. “Era re picante Coty, eh”, alertó el Chino pero Juliana lo detuvo. "Para un poco, no te maquilles tanto", aunque luego la doble de riesgo afirmó que tenía dolor de panza.

“Bienvenida a Gran Hermano”, entonó Furia mientras aplaudía desafiante, dirigiendo su mirada hacia una de las cámaras que la capturaba desde el pasillo. “¿Sabés lo que hace? Entra y ni me mira a los ojos, no me saludó. ¿Para qué traen a esta chica que no entiende nada?. ¿Esa es la jugada? ¿Que me haga como un desprecio? Igual es hermosa, pensé que era más alta”, dijo la entrenadora.

"Yo estoy muy feliz, y un poco emocionada porque extraño a mis compañeros de antes", destacó Coty.

Gran Hermano: "Ustedes saben como juega", dijo Santiago del Moro

Poco después, Santiago del Moro hizo su aparición a través de la pantalla del televisor en la sala de estar. “Participantes, acaba de ingresar el Golden ticket, es decir, el reemplazo de Agos. Y este comunicado es para ustedes. El tema es el siguiente, es cierto que Coty los vio jugar todo este tiempo pero ustedes ya la vieron también, la ubican, saben cómo juega. La conocen, si vieron el programa. Si le quieren preguntar algo, a medida que pase el tiempo se van a ir conociendo un poco más”, aseguró.

“Yo estoy muy feliz, y un poco emocionada porque extraño a mis compañeros de antes”, resaltó Coty. Después, aclaró que se encuentra sin pareja. Los concursantes asintieron en señal de sorpresa al escucharlo. “Y esto es para ustedes chicos. Coty, atención: mañana podrá nominar y ser nominada. Desde este instante Coty está en competencia. Ella entra directamente a jugar con ustedes, no viene por un ratito, viene a jugar con ustedes. Felicitar también a Emma que es el nuevo líder de la semana”, afirmó el conductor.

Después, se dirigió de manera directa a la recién llegada participante. “Coty, espero que hayas entrado bien comida porque en la casa lo que escasea es la comida”, bromeó Del Moro.

Una vez que los demás participantes quedaron solos nuevamente, la concursante correntina se dirigió a averiguar dónde se ubicaría para dormir junto al grupo de chicas. Mientras tanto, Furia se unió a ellas y expresó en voz alta: “Acá tienen a su nueva líder, chicas”. Con ese comentario picante, el resto de las mujeres no se sumó a decir nada. “Yo duermo allá, pero creo que puedo venir acá algunas veces”, volvió a decir Juliana, irónica.

Cuando Gran Hermano convocó a Coty al confesionario, la joven desconcertó con una interrogante: “¿Está habilitada la espontánea?”, pero la voz del programa le indicó que no. “Siento que los chicos están un poco asustados con mi entrada. Vine a jugar y este es mi lugar. Siento que hay como una falsedad de parte de Emma, pero igual voy a tener buena onda con todos. Acabo de entrar a una casa complicada, pero yo tengo mi estrategia”, afirmó la correntina.