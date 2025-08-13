Crecen los rumores de separación entre Evangelina Anderson y Martín Demichelis

Después de semanas de especulaciones, el periodista Pepe Ochoa confirmó en LAM (América) que Evangelina Anderson y Martín Demichelis se habrían separado tras más de 17 años juntos .

Según detalló, la ruptura habría quedado en evidencia por una situación ocurrida en el colegio de los hijos de la pareja. “Hablaron por separado en el colegio por esta situación, por los hijos”, relató al aire.

Ángel de Brito , conductor del ciclo, sumó otro dato que alimentó las sospechas: “Se dijo que ella se había borrado unos tatuajes”. Ochoa contó que incluso consultó directamente con la modelo, quien primero lo negó, pero luego dejó de responder sus mensajes. Al indagar en el entorno del tatuador, confirmó que Evangelina habría iniciado el proceso para eliminar el diseño dedicado a Demichelis.

En paralelo, Pochi, creadora de Gossipeame, reveló que Anderson dio “me gusta” a varios videos de un influencer fitness, algo que para algunos seguidores resultó sugestivo y reavivó las conjeturas sobre su situación sentimental.

Una historia de amor que comenzó en Córdoba

La relación entre Evangelina y Martín comenzó en el verano de 2007, cuando el exfutbolista asistió a una obra en Villa Carlos Paz donde actuaba la modelo. Aunque el primer contacto estuvo marcado por una confusión y una broma de un amigo, rápidamente surgió la química que los unió.

En 2008, ella dejó su carrera en Argentina para mudarse a Múnich junto a Demichelis, esperando a su primer hijo, Bastián. Luego nacieron Lola, en 2013, y Emma, en 2017. La pareja vivió en distintas ciudades por la trayectoria profesional del exjugador: Manchester, Málaga, Marbella y nuevamente Alemania.

Crisis, reconciliaciones y rumores previos

No todo fue idílico. En 2012 atravesaron una separación temporal por celos e incompatibilidades, pero en 2015 él le propuso matrimonio y celebraron su unión en Argentina y Europa.

En 2024, también se habló de una crisis tras versiones de una supuesta infidelidad de Demichelis con una azafata, algo que ambos nunca confirmaron públicamente.

Hoy, con las nuevas señales y testimonios, la relación vuelve a estar en el centro de las miradas, aunque ninguno de los dos emitió un comunicado oficial sobre la supuesta separación.