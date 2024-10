El presunto hijo de Martín Demichelis contó su verdad: los detalles. 

Yanina Latorre lo expuso en LAM y al chico no le cayó nada bien por lo que decidió salir a contar su versión. “Sí, soy el fucking bastardo primogénito de Martín Demichelis” , comenzó su descargo en la red social X y aseguró que no es “algo nuevo”.

El joven admitió que “creo que todo lo peor ya pasó, que ya todo mi entorno tiene un rumbo más real, que la peor lucha en mi vida no fueron ni los bardos afuera y dentro de mi casa, ni las mentiras, ni los comentarios, ni el qué dirán sino la duda que no me dejaba dormir”.