De Jujuy al cine internacional: Josefina Astorga comparte set con Will Smith

Josefina Astorga junto a will smith en Egipto

Josefina Astorga, quien salió Reina Nacional de los Estudiantes en 2015 representando a Jujuy, sorprendió a sus seguidores ayer con un posteo en Instagram, donde etiquetó a Will Smith, generando revuelo entre los fans. En diálogo con Todo Jujuy, la modelo contó que se encuentra en New Cairo, Egipto, y que permanecerá allí hasta marzo por cuestiones laborales.

El encuentro con Will Smith no es casualidad La joven ex reina explicó que el trabajo con el actor no es un encuentro fortuito: ambos participan en un film para un hotel, por lo que se ven con frecuencia. Además, comentó que Will Smith tiene una casa en la zona, lo que facilita la interacción durante los días de rodaje.

Trabajar con una estrella internacional Sobre la experiencia de compartir escenas con Will Smith, Josefina destacó dos aspectos: su humildad con todo el equipo y su increíble capacidad para memorizar líneas y adaptarse a distintos personajes.

“Me sorprendió mucho cómo se relaciona con todos en el set y su profesionalismo es increíble”, aseguró.

Mirando hacia el pasado y la FNE Aunque aún no tuvo la oportunidad de hablar con él sobre la Fiesta Nacional del Estudiante, Josefina confesó que le encantaría contarle sobre esa etapa de su vida y el vínculo con la tradición estudiantil argentina.

