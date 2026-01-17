sábado 17 de enero de 2026

17 de enero de 2026 - 16:30
Rodaje.

De Jujuy al cine internacional: Josefina Astorga comparte set con Will Smith

La ex Reina Nacional del Estudiante, Josefina Astorga, continúa su carrera internacional y ahora comparte set con el reconocido actor estadounidense Will Smith.

Agustina Medina
Por  Agustina Medina
Josefina Astorga junto a will smith en Egipto&nbsp;

Josefina Astorga junto a will smith en Egipto 

Josefina Astorga, quien salió Reina Nacional de los Estudiantes en 2015 representando a Jujuy, sorprendió a sus seguidores ayer con un posteo en Instagram, donde etiquetó a Will Smith, generando revuelo entre los fans. En diálogo con Todo Jujuy, la modelo contó que se encuentra en New Cairo, Egipto, y que permanecerá allí hasta marzo por cuestiones laborales.

El encuentro con Will Smith no es casualidad

La joven ex reina explicó que el trabajo con el actor no es un encuentro fortuito: ambos participan en un film para un hotel, por lo que se ven con frecuencia. Además, comentó que Will Smith tiene una casa en la zona, lo que facilita la interacción durante los días de rodaje.

Trabajar con una estrella internacional

Sobre la experiencia de compartir escenas con Will Smith, Josefina destacó dos aspectos: su humildad con todo el equipo y su increíble capacidad para memorizar líneas y adaptarse a distintos personajes.

“Me sorprendió mucho cómo se relaciona con todos en el set y su profesionalismo es increíble”, aseguró.

Mirando hacia el pasado y la FNE

Aunque aún no tuvo la oportunidad de hablar con él sobre la Fiesta Nacional del Estudiante, Josefina confesó que le encantaría contarle sobre esa etapa de su vida y el vínculo con la tradición estudiantil argentina.

