Duki y una reflexión sobre su vínculo con Emilia Mernes

El video que dió lugar a la polémica titula una story de Instagram con la pregunta ‘¿Con quién estaba Emilia ayer en la Bresh de Madrid?’. El material permite ver cómo Mernes baila de espaldas a un joven que sería integrante de su equipo de trabajo . Rápidamente, Duki intentó aclarar la situación: “O tal vez Emilia salió con su equipo de Sony, del cual Paco (el chico que vemos ahí) es parte. Por el amor de Dios dejen de meterse en nuestra relación, con Emilia vivo todo los días, 24 horas al día, y ustedes ni se enteran. Les pido que no opinen mas”.

Frente a las severas respuestas de los ‘haters’, con fotos y burlas, Duki tomó la decisión de explayarse más y detallar cómo estos comentarios negativos los perjudican tanto a él como a la joven: “No emito opinión solo porque no quiero darle entidad al asunto, pero Emilia es la mujer que más me cuida, respeta , quiere y acompaña. Qué es eso de andar poniendo en tela de juicio cualquier acto de los demás, suponiendo e inventado cosas que no son. Lo peor es que ni ven cuánto nos afecta, cuánto molesta. Medios de noticias, gente de por ahí opinando, vivan y dejen vivir”.

Como si esto no bastara, Duki mostró en sus historias de Instagram cómo concluyó la noche. En la misma puede observarse a la pareja compartiendo un taxi con la frase: “Me encontré un bombón en el taxi”. Luego, el joven le da un tierno beso en la cabeza a la cantante mientras siguen abrazados.

Las declaraciones e imágenes del artista tienen lugar después de repetidos episodios que los fanáticos interpretan como muestra de una posible separación. A esto hay que sumar que Duki eliminó de su instagram las fotos junto a su pareja, en su feed solo quedaron las fotos vinculadas a su carrera en la música.

Además, publicó en su Twitter frases de desamor como “El destino nos separó cada uno eligió el suyo y tu lo sabes ma, tu eres mía y yo soy tuyo” o “A veces el corazón se va de vacaciones”, twitteadas por sus colegas Tiago PZK y FMK, respectivamente. Por su lado, Emilia Mernes sigue teniendo en su Instagram las fotos junto a Duki.

Hace un tiempo, a principios de año, incluso habían apuntado al streamer Coscu, Martín Pérez Disalvo, como un tercero en discordia, después de que este le hiciera comentarios a Emilia Mernes en sus fotos. “Está lleno de buitres”, “sos el típico amigo que quiere chajear” y “No te hagas el vivo, Icardi”, fueron algunos de las críticas que recibió.

Emilia Mernes también se refirió hace poco a su relación con el cantante de trap argentino. “Él es incondicional conmigo y siempre tiene palabras de aliento. Me da consejos y me apoya, pero es mutuo. Los dos estamos detrás del escenario dándonos el cariño y la compañía que necesitamos”, manifestó respecto al apoyo incondicional de su novio en una nota con la radio Los40.