El famoso actor argentino que actuará en una serie de Netflix

Protagonizará a Juan Salvo

“Tengo una BOMBITA: ahora a Darín le podemos decir Juan Salvo”, escribieron en Twitter junto a una foto de un cartel en el que se puede leer: “Si, Darín va a ser El Eternauta. Que quede entre nosotros”. Más claro, echale agua.

"Es un proyecto enorme. Me espera un trabajo muy arduo".



Así @BombitaDarin confirmó que será Juan Salvo en la serie "aggiornada" del clásico de Oesterheld, que se estrenará por Netflix.



“Es un trabajo muy arduo, me estoy preparando porque es de una gran exigencia mental y física. Será algo que no pasará desapercibido» «El cine es un traslado de nuestra cultura y nos da a conocer en el mundo de una forma muy buena, en momento donde las noticias a lo mejor que llegan de la Argentina no son del todo agradables. Debemos defender nuestro cine, nuestra cultura y nuestras artes»

Por ultimo detalló que la serie producida por Netflix «es posible que tenga dos temporadas y la dirige Bruno Stagnaro». concluyó

De qué se trata El Eternauta

El Eternauta cuenta una historia que transcurre la mayor parte del tiempo en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, en un futuro distópico en el que una invasión de seres sobrenaturales se ha apoderado del territorio y ha desterrado a la población humana a socavones y cuevas en los que llevan vidas comunitarias y sencillas. Un estilo de vida que se contrapone al de los nuevos dueños del mundo, seres con conocimientos y tecnologías mucho más avanzadas.

Juan Salvo, El Eternauta, es quien lidera la lucha de los pueblos oprimidos y el mismo Oesterheld es quien narra la historia, a través de una autoficción. Los seres sobrenaturales son llamativos e inquietantes.

Los Manos, por ejemplo, poseen una obediencia ciega a sus superiores, son antropomorfos, pero sus extremidades superiores son enormes y tienen una gran cantidad de dedos que siempre están trabajando, tecleando, controlando, conduciendo, disparando.