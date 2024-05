El Turco Naim habló de Nicolás Francella y Florencia de la V

“Nos separamos en los mejores términos. Un desgaste de 20 años es normal y en este momento de nuestras vidas, por nuestras actividades, por las cosas que queremos hacer cada uno, hubo un desgaste. Se produjeron cosas normales después de 20 años y decidimos parar la relación para no herir sentimientos, para que todo quede lindo”, explicó Naim, desmintiendo categóricamente los rumores que involucran a Francella y a Florencia de la V.

Respecto a Nicolás Francella, hijo del conocido actor Guillermo Francella, Naim fue enfático: “Nos amamos. Yo la amo, ella me ama. Tenemos una familia hermosa, tenemos una hija que es lo más lindo que nos dio la vida y la tenemos que cuidar de todas las boludeces que dicen".

"No está Nicolás Francella metido en el medio, eso es un bolazo. No está Florencia de la V metida en el medio, eso es otro bolazo. Es una amiga de toda la vida con la que jamás tuve nada más que agradecimiento y trabajo y soy muy amigo de Pablo Goycochea, que es el marido. No tengo nada que ver con nada”, sentenció.

El comunicado del Turco Naim y Emilia Attias

En un comunicado compartido con su manager, Willy García Navarro, de la agencia Multitalent, la pareja confirmó su separación de manera oficial, resaltando la inexistencia de terceras personas en su decisión.

“Ante los dichos de público conocimiento respecto a nuestra relación en pareja, queremos comunicar con un profundo dolor que estamos atravesando una separación de común acuerdo”, anunciaron. “No hay terceras personas involucradas, así que agradecemos no citar nombres que nada tienen que ver con los motivos de esta situación y que pueden perjudicar tanto sus vidas personales como las nuestras. Tenemos una relación armónica, una hija en común, mucho amor y respeto por el otro. Solo nosotros sabemos la verdad de lo que atravesamos y hemos decidido mantenerlo en privado. Seguimos siendo familia y estamos muy sólidos en eso”.

Finalmente, la pareja solicitó respeto por su privacidad en este momento difícil, subrayando la importancia de proteger a su hija de las especulaciones mediáticas. “Pedimos, por favor, respeto en el trato de esta información. Ya que es un momento muy doloroso e íntimo y hay una menor en el medio que hoy es nuestra absoluta prioridad”.