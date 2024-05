Se separaron Emilia Attias y El Turco Naim: quién es el tercero en discordia

Emilia Attias y el Turco Naim, en sintonía distinta

“Ya venían mal desde hace un tiempo, pero no peleándose, sino cuando uno tiene más necesidades que el otro… No es que se apagó el amor, pero hay edades en las que tenés más ganas y otras que no”, profundizó Latorre sobre la situación. Luego, revelaron los nombres de los involucrados y Yanina ofreció más detalles sobre cómo se desarrolló la separación al relatar que, el año pasado, Emilia había asistido sola a una fiesta y le dijeron a El Turco que ella estaba acompañada por otra persona. El humorista, de manera inesperada, se presentó en el lugar vistiendo pijamas. “Él no estaba muy bien de aspecto. Ella sale, se van juntos de la fiesta, y termina ahí”, precisó Latorre sobre este hecho.

Además, Latorre señaló las disparidades entre los integrantes de la ex pareja, las cuales también habrían contribuido a erosionar los vestigios de amor que quedaban. “Él está sin laburo, ella con laburo, él está todo el día en la casa, se volvió paranoico, a perseguirla… Ella trabajando, manteniendo la casa, la hija, todo… Hasta que él la enganchó: vio varios chats con otro. Ella le dijo que no tenía nada e incluso dejó al amante. Y él se felpudeó. Se regaló”, informó con mordacidad.

La noticia trascendió este jueves en la emisión de LAM.

A pesar de las dificultades que enfrentaban Attias y Naim, la panelista mencionó que hicieron esfuerzos por mantener la relación debido a su hija en común, Gina, quien actualmente cuenta con siete años de edad. “Pero ella llegó un día y lo rajó. Antes de eso, él se deprimió, empezó a hacer cosas no buenas… Y ahora, ella está soltera, de joda. Y se lo merece después de todo lo que vivió”, especificó.

Además, Latorre mencionó que Naim no solamente dejó el domicilio que compartía con su familia, sino que también se trasladó a residir a otro país de América del Sur. “Ahora, como él tenía miedo de que esto trascienda y alguien lo cuente… porque dijo: ‘Esta está de joda, sale, no le importa porque nos separamos’, se tomó el palo el 5 de mayo y se fue a Ecuador, en la zona de Montañita. Y ahí, nadie más supo de él. Se fue del país porque dice que va a ser un escándalo, que lo van a levantar, que van a empezar a saltar las desprolijidades, que alguien va a contar la historia, que él no quería quedar como un cornudo y sin laburo”, afirmó Yanina.

Emilia Attias y El Turco Naim se separaron: ella lo habría engañado con un conocido actor.

Al mismo tiempo que se daba a conocer esta información, Fernanda Iglesias, quien también forma parte del equipo de este programa, afirmó que el enamorado de Attias es un actor reconocido, descendiente de un destacado artista argentino. “Nicolás Francella”, fue el nombre que arrojó al aire de LAM la panelista pero sin dar certeza de esta situación.

Emilia Attias y El Turco Naim se encontraron por primera vez alrededor del año 2005, mientras ella formaba parte del elenco de "No hay 2 sin 3" y él trabajaba en "ShowMatch". En 2009, celebraron su matrimonio con una ceremonia especial en Brasil, y años después, en 2016 específicamente, nació Gina, su hija única.

