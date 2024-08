Esta sería la pareja actual de Alejandro Marley

¿Quién es la pareja de Marley?

Nicolás Mart, el joven arquitecto que señalan como el novio de Marley.

En una ocasión concedió una entrevista en la que aseguró que no tenía “tiempo para el amor”. “Ya no tengo energía para eso. Tampoco me da llevar gente a mi casa, estoy mucho más tranquilo porque mi casa es ahora también la casa de mi hijo y no resulta tan sencillo”, había dicho en aquel entonces.