Marley aseguró que la denuncia por abuso es falsa: los detalles. 

Marley afirmó que “hoy me presenté a través de mis abogados en la Justicia y por supuesto tengo un montón de pruebas para demostrar que todo lo que dice es falso”.

Además blanqueó que existió un vínculo con el ahora denunciante Adrián Molina en donde aclaró que “lo conozco. Esto fue hace 25 años, los dos éramos mayores de edad. Él estaba estudiando en la facultad en ese momento y tengo pruebas. Después tuvimos un vínculo muy sano y muy lindo durante dos/tres años”.

image.png

Continuando con su relato, Wiebe manifestó que “en el 2002 él se mudó a Estados Unidos. Yo lo acompañé en muchas cosas. Tanto que él se casó y yo conocí al marido. Durante muchos años tuvimos un muy buen vínculo. En un momento, él empezó un negocio de yoga y yo le ponía likes al Instagram del negocio para que más gente lo viera”.

Marley explicó el motivo de la denuncia en su contra

Sobre el motivo de la denuncia, Marley relató que “un día se comunicó conmigo en 2022 diciéndome que estaba lleno de deudas, que necesitaba mi ayuda y me pide una cifra gigante en dólares para que lo ayudara. Yo no estaba en un momento económico de mucha soltura y le dije ‘en este momento no puedo ayudarte’. No cayó bien eso y la relación se enfrío. No me contestó nunca más”.

image.png

Marley agregó que “el año pasado aparece con exigencias y con amenazas, diciéndome que tenía que comunicarme con su abogado y que si no iba a ir a la prensa a contar todo. Me extorsionó y tengo todas las pruebas. Yo me preguntaba 'va a ir a hablar de mi sexualidad', en el 2024 me parecía una tontera”.

“Nunca imaginé que su desesperación económica lo lleve a hacer una denuncia llena de falsedades. Por ejemplo, en su relato él dice que va a mi casa en un barrio cerrado de Don Torcuato en 1996. Yo esa casa la compré en 1998 y tengo el título de propiedad”, señaló el conductor.

image.png