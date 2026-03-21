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21 de marzo de 2026 - 10:31
Espectáculos.

Falleció Daniel Buira, primer baterista y fundador de Los Piojos

Daniel Buira fue uno de los fundadores de Los Piojos y una pieza clave en su sonido. Tenía 54 años y padecía asma.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
FallecióDaniel Buira, primer baterista y fundador de Los Piojos

Falleció Daniel Buira, primer baterista y fundador de Los Piojos

El mundo del rock nacional está de luto tras conocerse la muerte de Daniel Buira, primer baterista de Los Piojos. El músico tenía 54 años y fue hallado descompensado en la sede de su escuela de percusión en la zona de El Palomar.

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Según trascendió, Buira padecía asma, aunque la Justicia inició una investigación para determinar las causas del fallecimiento y descartar la intervención de terceros. En el lugar no hay cámaras de seguridad internas, por lo que solo se analizarán imágenes del exterior.

Daniel Buira con Los Piojos

Su historia está íntimamente ligada a los inicios de Los Piojos. Hace casi cuatro décadas, en Ciudad Jardín, fue uno de los fundadores del grupo junto a músicos como Miguel Ángel Rodríguez, Daniel Fernández, Juan Villagra, Diego Chávez y Rosana Obeaga. La banda terminaría de consolidarse en 1989 con la llegada de Andrés Ciro Martínez, quien se transformó en su líder y voz principal.

Falleció Daniel Buira, primer baterista y fundador de Los Piojos
Falleció Daniel Buira, primer baterista y fundador de Los Piojos

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Buira fue clave en la identidad sonora del grupo al incorporar ritmos rioplatenses como la murga y el candombe. Durante su paso por la banda, compuso junto a Ciro canciones como “Cancheros” y “Te diría”, además de participar en discos emblemáticos como Chactuchac (1992), Ay ay ay (1994) y Azul (1998). Su etapa en la banda concluyó tras el álbum en vivo Ritual (1999), y dejó el grupo en el año 2000.

Su rol docente

Buira desarrolló una destacada carrera como formador y referente de la percusión. Fue fundador de La Chilinga, una reconocida escuela popular que llegó a tener más de 900 alumnos y múltiples sedes en todo el país. El proyecto, que cumplió 30 años recientemente, editó varios discos y trabajó con artistas de renombre como Mercedes Sosa, Fito Páez y Calle 13.

Embed - Dani Buira el sonido candombe de Los piojos.

En los últimos años, el baterista también formó parte del regreso de Los Piojos a los escenarios. Participó en los shows de reencuentro iniciados en diciembre de 2024 en el Estadio Ciudad de La Plata y en la gira que incluyó festivales y un multitudinario cierre en el estadio de River Plate.

Además, colaboró con artistas como Fabiana Cantilo, Arbolito y Vicentico, y desarrolló su propio proyecto musical, explorando la fusión entre el rock y la percusión.

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