El mundo del rock nacional está de luto tras conocerse la muerte de Daniel Buira, primer baterista de Los Piojos . El músico tenía 54 años y fue hallado descompensado en la sede de su escuela de percusión en la zona de El Palomar.

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Según trascendió, Buira padecía asma, aunque la Justicia inició una investigación para determinar las causas del fallecimiento y descartar la intervención de terceros. En el lugar no hay cámaras de seguridad internas, por lo que solo se analizarán imágenes del exterior.

Su historia está íntimamente ligada a los inicios de Los Piojos . Hace casi cuatro décadas, en Ciudad Jardín, fue uno de los fundadores del grupo junto a músicos como Miguel Ángel Rodríguez, Daniel Fernández, Juan Villagra, Diego Chávez y Rosana Obeaga. La banda terminaría de consolidarse en 1989 con la llegada de Andrés Ciro Martínez, quien se transformó en su líder y voz principal.

Falleció Daniel Buira, primer baterista y fundador de Los Piojos Falleció Daniel Buira, primer baterista y fundador de Los Piojos

Buira fue clave en la identidad sonora del grupo al incorporar ritmos rioplatenses como la murga y el candombe. Durante su paso por la banda, compuso junto a Ciro canciones como “Cancheros” y “Te diría”, además de participar en discos emblemáticos como Chactuchac (1992), Ay ay ay (1994) y Azul (1998). Su etapa en la banda concluyó tras el álbum en vivo Ritual (1999), y dejó el grupo en el año 2000.

Su rol docente

Buira desarrolló una destacada carrera como formador y referente de la percusión. Fue fundador de La Chilinga, una reconocida escuela popular que llegó a tener más de 900 alumnos y múltiples sedes en todo el país. El proyecto, que cumplió 30 años recientemente, editó varios discos y trabajó con artistas de renombre como Mercedes Sosa, Fito Páez y Calle 13.

Embed - Dani Buira el sonido candombe de Los piojos.

En los últimos años, el baterista también formó parte del regreso de Los Piojos a los escenarios. Participó en los shows de reencuentro iniciados en diciembre de 2024 en el Estadio Ciudad de La Plata y en la gira que incluyó festivales y un multitudinario cierre en el estadio de River Plate.

Además, colaboró con artistas como Fabiana Cantilo, Arbolito y Vicentico, y desarrolló su propio proyecto musical, explorando la fusión entre el rock y la percusión.