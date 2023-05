Gastón Soffriti y Cande Molfese preparan su casamiento

Durante una entrevista en La Once Diez, Molfese compartió que su boda con Soffriti se encuentra cada vez más cerca, y dio a conocer la fecha con precisión. Siguiendo sus palabras, en principio, han acordado que el casamiento sea en octubre del próximo año.

A su vez, la artistá aseguró que más allá de que se casará con Soffriti, no lo tenía como uno de sus objetivos centrales. "No tenía tan en mente casarme, aunque fui partidaria de celebrar el amor. Gastón me lo propuso y le dije que sí", manifestó.