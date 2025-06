Gran Hermano: Andrea Lázaro abandonó el programa luego de sus dichos transfóbicos

Gran Hermano sigue sumando capítulos de tensión gala tras gala , y la noche del miércoles no fue la excepción. En este caso, y tras emitir dichos transfóbicos condenables sobre Luciana Martínez , Agus Rey , periodista de News Digitales , informó que Andrea Lázaro abandonó los medios y se desvinculó del reality.

Agus Rey confirmó en News Digitales que la exconcursante de Gran Hermano decidió dar un paso al costado respecto al programa de Telefe luego de sus polémicas declaraciones sobre Luciana Martínez , y no regresaría al estudio. Cabe recordar que Andrea fue eliminada el lunes 2 de junio junto a Sandra Priore .

Tras hablar de Luciana Martínez en su cuenta oficial de X, la ex participante decidió alejarse del medio.

En una entrevista con el mismo medio, Andrea Lázaro explicó: " Yo lo decidí porque primero quiero hacer mi descargo en mis redes. Si iba al debate no iba a tener el tiempo suficiente. Estoy muy cansada de los medios. Me parece una buena manera para retirarme y laburar por mi cuenta de lo mío ".

Andrea Lázaro decidió abandonar Gran Hermano.

¿Qué dijo Andrea Lázaro de Gran Hermano sobre Luciana Martínez?

"Esta muda me tuvo afuera 3 meses y no tuvo los ovarios; cierto que no tiene ovarios, los huevos de decirme en la cara lo que pensaba de mí, quería cámara la Cris Miró de La Salada. Logré que Barrionuevo por fin tenga un clip", publicó Lázaro en su perfil de X en contra de Luciana, acompañando el mensaje con un video donde, mediante una dinámica del programa GH, se enfrentaron.