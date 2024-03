Gran Hermano: ¿Qué participante recibió la fulminante?

El conductor fue nombrando a los jugadores uno por uno y comunicándole quiénes no recibieron la nominación.

Durante la gala del martes por la noche , Santiago del Moro sorprendió a los participantes con un anuncio particular. Uno de ellos ejerció su derecho a efectuar una nominación instantánea y seleccionó a otro concursante para ser directamente colocado en la placa del domingo, sin la oportunidad de ser rescatado.

Cada semana, solo una persona puede realizar esta nominación, y cada jugador tiene la posibilidad de usar este privilegio una sola vez durante su permanencia en la casa.

Denisse y Florencia se sacaron chispas: todo mal por un pulpo



— Gran Hermano (@GranHermanoAr) March 13, 2024

El conductor fue mencionando a los concursantes uno por uno, informándoles quiénes no habían sido nominados. Las tres personas que quedaron pendientes para los momentos finales del programa fueron Catalina, Denisse y Florencia.

Cabe destacar que las dos últimas concursantes estuvieron involucradas en una disputa esta semana, lo que podría haberles proporcionado razones para optar por esta medida y dirigirse al confesionario.

Al término, Denisse fue la seleccionada para la nominación instantánea de la semana, aunque aún no se ha revelado la identidad del responsable. No obstante, Santiago del Moro aseguró que daría a conocer al autor en su programa de radio en La 100. “Nada es lo que parece”, sentenció el conductor, quien creó más misterio al no dar a conocer el nombre del que hizo la fulminante y asegurar que se van a sorprender con la respuesta.

DENISSE: "Si usaron eso ahora los nuevos es malisimo pero para mí es uno de los que está acá y está cagado"#GranHermano pic.twitter.com/Opdk2E8YHq — TRONK (@TronkOficial) March 13, 2024

Durante esta semana, también se activó nuevamente la nominación improvisada, la cual, en contraste con la nominación instantánea, concede tres votos al primer nominado elegido y dos votos al segundo.

A más de tres meses de iniciado el programa, la casa de Gran Hermano ha experimentado una amplia gama de modificaciones que mantienen a los espectadores cautivados y lo posicionan como uno de los programas más populares de la televisión argentina.