La carrera de Robbie Coltrane

Si bien su papel más recordado será Hagrid de Harry Potter, también actuó en otras películas como GoldenEye y The World is not Enough.

Fue nombrado como Oficial de la Orden del Imperio Británico por la reina Isabel II y ganó una serie de importantes premios como cinco Bafta de la Academia de Cine y Televisión Británica.

JK Rowling escribió en Twitter

La autora de Harry Potter, Joanne Rowling (JK Rowling), expresó sus condolencias: "Nunca volveré a conocer nadie remotamente como Robbie. Tenía un talento increíble, completamente único, y fui más que afortunada de conocerlo, trabajar con él y reirme a carcajadas con él. Envío mi cariño y más sentido pésame a su familia y sus hijos".