Jimena Barón anuncia su segundo embarazo

Con una sonrisa radiante y un mensaje cargado de amor, la artista mostró su pancita de embarazo mientras revelaba su alegría por la llegada de un nuevo integrante a la familia. “El amor se multiplica. Te estamos esperando con el corazón desbordado de alegría y emoción”, escribió junto a la publicación, que ya supera el millón de me gusta”.

Jimena Barón El posteo de Jimena Barón en el que anunció que está embarazada otra vez

Posteo de Jimena Barón

Desde su cuenta de Instagram, la cantante expresó: “Dios, que también me trajo dolores, me trajo bálsamos y muchos regalos, pero este es el más grande de todos porque en algún momento, confieso, dejé de esperarlo. Mi sueño siempre fue tener una familia. Una mía. Me tocó trabajar duro para esta revancha, pero finalmente acá estamos.

Bebito lindo, vas a sellar esta familia haciéndola más feliz aún. Vas a hacer papá a Matías, hermano a Momo y a mí mamá otra vez, que nada me gusta más en la vida que ser mamá, ahora tu mamá. Te estamos esperando con el corazón desbordado de alegría y emoción.

Ahora si estamos todos. Te amamos. Los amo demasiado a los 3.

Estábamos esperando que sea prudente compartirlo con ustedes también. Gracias por el cariño! Estamos en las nubes.

Jimena”

Jimena Barón Jimena Barón anunció que espera un hijo con Tuma(Fuente: Instagram/@jmena)

Una historia de amor y resiliencia

Jimena Barón ha sido siempre una figura transparente en cuanto a su vida personal, enfrentando tanto los momentos de alegría como los desafíos con la misma honestidad que la caracteriza. Este segundo embarazo se presenta como un capítulo lleno de esperanza y nuevas oportunidades, un momento de crecimiento tanto en el ámbito personal como familiar.

La llegada de este bebé promete sumar un nuevo hito en la vida de Jimena Barón, quien sigue demostrando que el amor y la resiliencia son las claves para afrontar los cambios que trae la vida. Mientras tanto, sus seguidores esperan con ansias cada actualización sobre este emocionante camino hacia la maternidad.

Jimena barón embarazada Momo, Matías y ella posaron con una sonrisa para develar la noticia (Fuente: Instagram/@jmena)

Las reacciones de sus colegas y seguidores

Tras el anuncio, varias figuras del ambiente artístico expresaron su alegría en los comentarios de la publicación. Nombres como Lali Espósito, Marley y Florencia Peña dejaron mensajes de amor y felicitaciones para Jimena. Por su parte, sus seguidores llenaron las redes sociales con palabras de apoyo, destacando la valentía y la transparencia con la que siempre comparte los momentos importantes de su vida.

En la sección de comentarios, Barón recibió diferentes saludos de parte de personalidades del espectáculo, como Ángel de Brito, que manifestó: “Beautiful liar (Hermosa mentirosa, en inglés) “; “Me muero qué linda noticia”, puso Zaira Nara; “Ya yendo a ver mi chat, a ver si me mentiste”, escribió Paula Chaves; “Tenía que llegar y llegó. ¡Felicidades a ambos! Te quiero amiga, te merecés ser muy feliz siempre”, opinó Candelaria Tinelli y Damián Betular agregó emoticones de corazones.

Por su parte, algunos de los seguidores de Barón por fuera del mundo de la farándula depositaron mensajes como: “La tenías bien guardada en tu viaje a Tailandia”; “Estamos felices y llorando de alegría”; “¿Qué tal si es una mini Jimena? “; y “Te merecés todo Jime, felicidades a los cuatro”.