Kristen Stewart se casó con Dylan Meyer, su novia de hace 6 años

No llamó la atención que su evento nupcial haya sido bajo perfil, ya que la pareja siempre prefirió mantener su vínculo lejos del ojo público y, desde que se conocieron, en 2013, hasta que se pusieron en pareja, en 2019, nunca se supieron muchos detalles acerca de su relación. Sin embargo, hoy en día, son un matrimonio legal.

Según se pudo ver en las fotos filtradas por el medio norteamericano, la feliz pareja lució muy relajada, con dos looks que bordeaban lo informal, y fue la guionista la que lleva el ramo de flores.

Asimismo, el citado portal también detalló que Stewart y Meyer intercambiaron los votos en su casa de Los Ángeles, California, el pasado domingo 20 de abril, en una boda que reunió a un grupo íntimo de amigos y familiares cercanos.

image.png La boda entre ambas celebridades se trató de un evento privado, por lo que aún se desconocen varios detalles. (Créditos: Instagram / spillzdylz)

Los inicios de esta historia de amor

En 2021, las celebridades decidieron comprometerse; ese mismo año, fue Stewart quien reveló durante el programa The Howard Stern Show que Meyer tomó la iniciativa de casarse. “Con dos chicas nunca sabes quién va a asumir ese extraño rol de género. Nosotras no pensábamos en esos términos. Bromeaba diciendo que quería que me propusieran matrimonio. Y ella simplemente lo hizo. Fue tan adorable.”, declaró la protagonista de Blanca nieves y el cazador (2012).

Pero esa no fue la primera ocasión en que Stewart se sinceró acerca de su relación. En 2019 contó la primera vez que le declaró a Meyer que la amaba. “Era muy tarde y estábamos en un bar de mierda, y sus amigas estaban allí o algo así, y se fueron, y yo simplemente pensé: ‘¡Ay, tío, estoy tan enamorada de ti!’. Y ya está”.