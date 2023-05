La Joaqui y una dura confesión: "No puedo con todo"

No obstante, la vida de Joaquinha Lerena no ha sido un camino de rosas. Antes de consolidarse como una destacada figura del movimiento RKT, La Joaqui debió enfrentar momentos personales difíciles , incluso llegando al punto de considerar abandonar la música. Sin embargo, gracias a la ayuda de Cazzu, logró superar estos obstáculos y salir adelante.

La dura confesión de la Joaqui

En la época presente, a pesar de su destacada trayectoria, la artista se enfrenta a severas críticas en relación a su música. Desde el contenido lírico de sus canciones hasta su estilo de vestimenta y su presencia en el escenario, todo es objeto de escrutinio y cuestionamiento por parte del público y la crítica.

En cuanto a esto, la intérprete de “Amanecemos” decidió abrir su corazón. “A veces lloro porque siento que no puedo con todo”, confesó en plena entrevista. “A veces leo un comentario que me dice algo feo y me quiebro, y siento que no puedo más con la vida”, añadió con la sinceridad que la caracteriza.

Su mensaje generó conmoción en sus fanáticos, quienes rápidamente dejaron sus comentarios para respaldarla.”Sos hermosa divina muy sincera te admiro siempre mantenes tu humildad te amo” y “genia dale para delante ,tengo 50 años y lo en vos es frescura y realidad SOS real te re banco con mis hijas y mi nietas q son re fan tuyas” fueron algunos de las palabras que le escribieron.