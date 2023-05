La Joaqui dijo qué debe tener un hombre para conquistarla

En un corto ping pong, La Joaqui puntualizó sus pretensiones y dio lugar a una catarata de críticas. “Tiene que tener lindos dientes y olor a perfume. Lo primero que miro son los dientes. Me gusta que vayan al barbero una vez por semana y que tengan el pelo cortado perfecto siempre. Y que tenga sí o sí las zapatillas limpias. Es excluyente. No nuevas, limpias. Si no trata bien a sus zapatillas, imaginate cómo te trata a vos...”, lanzó.

Si bien muchos conocen a La Joaqui por su papel en la serie argentina "El Marginal", ella siempre tuvo la música como su gran pasión. Después de años de arduo trabajo, finalmente se convirtió en una de las artistas femeninas más exitosas y populares de Argentina, logrando darle a sus hijas una mejor calidad de vida.

image.png

“Fueron un montón de transiciones por las que pasé. Durante mucho tiempo estuve muy enojada con la vida, la frustración es difícil cuando tenés muy en claro lo que buscás. Sentí frustración muchas veces con proyectos que no se dieron, pero si no me hubiera pasado todo esto primero, no sé si hubiera podido ser yo”, aseguró hace unos días atrás en una entrevista para el ciclo de TN La Viola.