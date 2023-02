Luciano Castro habló sobre su relación con las fanáticas

Ante estas situaciones, Luciano Castro respondió en una nota que le concedió en el ciclo radial Agarrate Catalina qué es lo que hace cuando a las fanáticas se les va la mano y comienzan a invadir su zona personal. Simplemente, pone límites.

“Yo soy re popular. A mí la gente me ve y me abraza porque muchos años seguidos estuve dentro de sus casas sin querer queriendo, cuando la tele era la tele y no podías ver otra cosa, a las 9 de la noche, sentado a la mesa junto a tu familia. Yo estaba ahí”, comenzó diciendo el artista.

Después de manifestar que esos acercamientos con fanáticas no siempre son del todo respetuosos, Luciano Castro indicó cómo actúa en esas circunstancias: “Les digo. Cuando me dicen: ‘Uh, que tetas’ y me las tocan, les digo ‘Y si yo te las toco a vos, ¿qué pasa?’,refiriéndome al cambio social y cultural que estamos viviendo”.

“Ahí me dan la razón y me piden disculpas. “Perdoname. Es con cariño”, me dicen. Pero yo se los digo. Yo hablo con la gente, no soy político; no tengo que esconderme y no le debo nada a nadie. Si la gente me habla, yo también les puedo hablar”, continuó.

Y al concluir, Luciano Castro remarcó el hecho de que no tiene inconvenientes en saludar a la salida de cada función, siempre que sea en un marco de respeto: “Yo voy y me saco una foto con cada uno de los que me lo pide, porque aprendí que eso también es parte de mi trabajo”.