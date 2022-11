Luciano Castro generó polémica al comparar la gente de Argentina y Uruguay

image.png

"Entonces cuando veo cosas genuinas, las celebro. Y prefiero que me digas que no te gusta lo mío a que que soy un fenómeno y, cuando me doy vuelta, me la das por la espalda. Por eso vamos”, culminó Castro.

Por su lado, en otra parte de la nota, Castro se refirió de su presente actoral y sus nuevos objetivos que tiene por delante: "El trabajo nuestro no es nada concreto; son muy pocos los que tienen la vaca atada. Siempre fue así y va a ser así. Fijate lo que te digo: todo lo que he trabajado y ahora todo cambió, y yo vuelvo a empezar. Vuelvo a audicionar, vuelvo a hacer que me conozca la gente para trabajar en plataformas, todo cosas que ya tenía logradas porque yo era un actor made in Argentina. Pero ahora que todo se abrió, yo quiero más, y eso es re motivador. ¡Tengo de vuelta 26 años! Me divierte mucho. Cómo me vaya, ya está: es la tómbola que jugué 20 años atrás, y la voy a hacer igual".

image.png

En las redes, lo dicho por Castro provocó indignación. "Ojalá que esos caretas vayan a la banquina del puerto de MDQ a gastar plata, en vez de ver tu obra pedorra, Al Pacino", "Lo peor es renegar de tu país gracias a tu país sos lo que sos", "No me gusta cuando hablan mal de mí país cuando gracias al caretaje del que hablas estás dónde estás hay que ser más humilde", "El careta sos vos. Que vivís en Ayres y te haces el hippie. Doble moral", fueron algunos de los comentarios que se vieron en Twitter.

La polémica con Leticia Brédice

La obra El Divorcio trata de una cena de parejas: una viene de tener una reconciliación con una peculiar terapia en el medio, y quiere darle a conocer a la otra el método aprendido, para ayudarla. En un primer momento, iba a integrar el elenco Leticia Brédice, pero abandonó el proyecto abruptamente y en su lugar ingresó Carla Conte.

Sobre lo ocurrido, Castro le había dicho al portal PrimiciasYa: “Te imaginarás que no queríamos cambiar nada. Ya estábamos embaladísimos, pero bueno, hay cosas que superan todo y hay que seguir adelante. Todo bien, el tema es volver a empezar, pero a veces es mejor”.

image.png

Después, respecto a los problemas que existirían entre el director y Brédice, manifestó: “No tengo mucho para contar. En el teatro hay metodologías o formas de trabajo y muchas veces uno se encuentra con los actores en esas formas y otras veces no”. Y se mostró con firmeza al referirse a Nelson: “Nelson es director y es autor, entonces imaginate que al autor para proponerle un cambio tiene que conformarlo y tiene que estar de acuerdo. Cuando se armó esto, el primer integrante fue Nelson. Después llegamos todos nosotros”.