More Rial está esperando su segundo hijo

image.png Matías, el novio de More Rial

Ventura recordó el momento en que Morena le reveló la noticia. " Me sorprendió porque hace poco más de un mes me llamó y me dijo: 'Tío, estoy embarazada, pero por ahora no quiero anunciarlo. Quiero asegurarme y ver cómo se desarrolla'. Hablamos sobre eso, sobre Francesco, que hoy celebró el aniversario de su bautismo, y sobre las dificultades de encontrar una vivienda adecuada en la vida", comentó. "Morena está lidiando con eso también. Actualmente está en Buenos Aires pero se dirige a Córdoba en las próximas horas", agregó.

El periodista mencionó que se enteró de todo cuando coincidió con Morena en una parrilla, donde ella estaba con una amiga. "Fue allí donde me confirmó que estaba embarazada. En este tipo de situaciones, no suelo hacer muchas preguntas. Recibí la noticia con alegría y ella me dijo que en ese momento había informado a su familia sobre su embarazo", recordó.

image.png More con Francesco, el hijo que tuvo con

"Sobre Morena, puedo decir que tiene una energía única. Siempre avanza como un tractor. Cambia y sigue adelante", resaltó sobre la joven y su actitud ante la vida. Mientras tanto, en el programa de Karina Mazzocco se cuestionaban si elegiría Córdoba, donde reside su pareja y donde planea criar a su hijo, o si optaría por Buenos Aires para estar cerca de Jorge Rial.