Murió el perrito de La China Suárez: borró su Instagram y dejó un doloroso mensaje

Murió el perrito de La China Suárez. Foto: Instagram Murió el perrito de La China Suárez. Foto: Instagram

En ese sentido, también mencionó específicamente a Santiago, uno de los veterinarios, que tomó la misión mucho más personal. “Les deseo un ángel como él en sus vidas y la de sus animales. Quién supo sostener desde su lugar profesional, con empatía y cariño”, agregó.

Para cerrar, la China intentó buscarle un sentido a tanto dolor para poder seguir adelante, acompañada del amor de Rufina, Magnolia y Amancio: “Ahora, a atravesar el duelo. Siempre me costó tanto enfrentar momentos de tristeza… Sostener a mis hijos con amor y entereza. Gracias a todos por el amor, siempre”.

A través de sus historias de Instagram, la artista también le agradeció a sus seguidores por los mensajes de apoyo. Con una foto desde la cama, escribió: “Me cuesta decirlo porque siento que no estoy preparada, porque nombrarlo sería confirmar que es una realidad y me niego".

El mensaje de La China Suárez a sus seguidores. Foto: Instagram El mensaje de La China Suárez a sus seguidores. Foto: Instagram

“Gracias por sus mensajes y por el amor. Siempre me costó mucho mostrarme triste o vulnerable, estoy aprendiendo a hacerlo y se siente liberador. Sé que cada día voy a estar un poquito mejor. Empecé a grabar, eso me hace feliz y me distrae”, agregó.

Además, desde el canal de su difusión que le permite tener contacto directo con sus fans, Suárez sumó: “Aparezco por acá para agradecerles por estar siempre. Sé que a muchos les parecerá exagerado, pero nadie sabe lo que significaba Apolo para mí. Nadie más que él y yo sabíamos la relación que teníamos”.

La desgarradora foto de La China Suárez junto a Apolo. Foto: Instagram La desgarradora foto de La China Suárez junto a Apolo. Foto: Instagram

"Siempre así mi bebé", lo recordó en una foto que se la ve fundida en llanto y tristeza y con su mascota fallecida acostada encima suyo.

El posteo que le dedicó la amiga de La China Suárez a Apolo. Foto: Instagram El posteo que le dedicó la amiga de La China Suárez a Apolo. Foto: Instagram

Antes de eliminar su cuenta entera de Instagram, el desgarrador posteo se llenó de comentarios de apoyo de todos sus seguidores, incluyendo el de su manager, Carolina Nolte: “Apolo más amado por tu familia imposible”.

La mascota de La China Suárez. Instagram La mascota de La China Suárez. Instagram

Por otro lado, Suárez también reposteó una historia de una de sus mejores amigos, quien compartió una foto de ambas abrazando a Polo, al tiempo que escribió: “Eterno como nuestra amistad. Crecimos juntos, bebé. Gracias por todo, hasta siempre Pochi”.

Los mensajes de La China Suárez que dejaron ver un difícil momento

Unos días antes de anunciar la muerte de Apolo, La China había publicado una serie de historias que preocuparon a sus seguidores. Sobre la imagen que muestra el agua cristalina de una pileta y una flor blanca, la artista escribió: “Están siendo días muy tristes. Sólo necesito amor". Y sumó el emoji de un corazón rojo.

Unas horas más tarde, La China volvió a aparecer en la mencionada red social y subió una foto en la que se ve la mano de Lauty Gram agarrando su pie. Además, Eugenia sumó el emoticón de un corazón vendado, dando a entender que su pareja la ayuda a sanar, aunque no entró en detalles de qué es lo que le estaba pasando.

La China Suárez junto a Lauty Gram. Foto: Instagram La China Suárez junto a Lauty Gram. Foto: Instagram

Hace apenas unas semanas Suárez abrió su corazón en las redes sociales y contó que su perrito Apolo estaba atravesando un momento complicado de salud. A fines de julio la actriz se mostró muy feliz porque su mascota se había recuperado y había vuelto a la casa que ella comparte con sus tres hijos.

En su cuenta de Instagram compartió varias postales del bulldog francés. En una de ellas se la ve a Eugenia muy sonriente, envolviendo a su mascota con una manta. En otra, se lo ve parado al lado de una puerta, esperando para salir a pasear.

La China Suárez, feliz por la recuperación de Apolo. Instagram La China Suárez, feliz por la recuperación de Apolo. Instagram

“Apolo vuelve a casa. Tiene más ganas de vivir que nadie mi viejito. Te amamos, gracias por quedarte con nosotros”, escribió Eugenia en esa oportunidad.