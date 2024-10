Nació Amadeo, el segundo hijo de Morena Rial: el video

Farándula. La palabra de More Rial tras ser acusada de un robo en LAM

Farándula. Acusan a More Rial de robar tarjetas de crédito en estudios de América

El pasado domingo, More Rial presentó oficialmente a su hijo Amadeo, quien se convirtió en el nuevo integrante de la familia. La noticia fue recibida con alegría por sus seguidores, quienes respondieron con mensajes de cariño y felicitaciones. En su cuenta de Instagram, More compartió un video donde se puede ver al pequeño, acompañado de un emotivo mensaje.

"Bienvenido, Amadeo. Después de todo lo que hemos pasado, hoy te tengo en mis brazos, y no puedo estar más feliz. Gracias por llegar sano y llenarnos de amor", expresó la influencer. En su publicación también agradeció a Matías Ogas, su pareja y padre del bebé, por el apoyo en este momento tan especial.

Amadeo es el segundo hijo de More, quien ya es madre de Francesco, nacido de una relación anterior con Facundo Ambrosioni. La llegada de Amadeo no solo marca un nuevo capítulo en la vida de More, sino que también refuerza el vínculo que formó junto a Ogas, con quien compartió varios momentos familiares en redes sociales.

La publicación fue rápidamente comentada por amigos, familiares y fanáticos de la joven, quienes celebraron la llegada del nuevo integrante a la familia. Con esta hermosa noticia, More Rial comienza una nueva etapa junto a su pareja, disfrutando de la maternidad una vez más.