Nació Cruz, el hijo de Nicole Neumann y Manu Urcera

Su última publicación en Instagram muestra un look acorde a la época del año y a su estado: "Un look canchero y, lo más importante, muy cómodo en mi noveno mes de embarazo", escribió, luciendo un vestido largo, sombrero y botas negras. A pesar de su embarazo, no descuidó su carrera ni su compromiso con el cuidado de los animales y el medio ambiente.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Nicole Unteruberbacher (@nikitaneumannoficial)

Durante el fin de semana previo al parto, Nicole y Manu estuvieron ultimando los detalles para su ingreso a la maternidad en Recoleta. Con los nervios y la ansiedad propios del momento, la pareja llegó a la clínica la noche del lunes, lista para recibir a Cruz.

Un mes después de su boda, la pareja reveló sin misterio el sexo del bebé desde las playas de Punta del Este, en Uruguay. "Será un varón de Tauro o Géminis", comentó la modelo en ese momento a una revista, refiriéndose a los posibles signos del zodíaco del bebé. Además, confirmaron que la fecha probable de parto sería a finales de mayo.

La noticia del embarazo se confirmó durante la fiesta de casamiento en Exaltación de la Cruz, poniendo fin a los rumores que circulaban en los días previos. Durante sus vacaciones en Punta del Este, un mes después, anunciaron que esperaban un varón, y desde entonces comenzaron las especulaciones sobre el nombre, hasta que finalmente revelaron que sería Cruz.

