Natalia Oreiro dijo los motivos por los que se negó a sacarse una foto con un fan

“ No pensaba pasar por acá para aclarar nada porque me parecía que no era necesario, pero como no me gusta la polémica, preferí contar el contexto ”, señaló la actriz en el video que grabó ella misma. “Primero y principal, me parece súper importante tener la libertad de decir lo que uno quiere hacer: decir que no, no está mal y no estar disponible para el deseo del otro no es un problema de uno, sino, en todo caso, del otro ”, expresó al inicio de su explicación.

Luego, se centró en el incidente que describió como “un video mío que pedía por favor que no siguieran sacando fotos” para explicar el contexto: “Estábamos con mi pareja y con mi hijo paseando un domingo como cualquier familia. A veces me olvido que de repente no somos cualquier familia, pero me encantaría poder serlo, a veces para tener la libertad de poder pasear como cualquier otro”, reflexionó, aludiendo a la notoriedad que comparten tanto ella como el músico.

De acuerdo con su versión de los hechos, durante el recorrido accedió con amabilidad a tomarse fotos con aquellos que lo pidieron, hasta que sucedió algo que la llevó a reaccionar: “Se empezó a juntar mucha gente. Y de repente una persona empieza a filmarme muy de cerca sin pedirme permiso y yo estaba con mi hijo al lado, y esa situación para mí fue altamente incómoda", sentenció.

La actriz se negó a sacarse una foto con sus fans e hizo un descargo.

Las razones de Natalia Oreiro por la que no se tomó la foto

Luego, detalló las razones por las que prefiere no poner en evidencia a Merlín, quien tiene 12 años: “No me gusta que lo filmen, no me gusta que compartan fotos de él ni que lo suban a las redes. Es menor de edad y además no elige esto. Les pedí por favor que no lo siguiera haciendo. Y esa persona me seguía poniendo el teléfono muy de cerca y había cada vez más gente”.

En ese instante, Natalia percibió la reacción de Merlín: “Si ven detenidamente el video, mi hijo se va caminando para atrás y yo desde que soy mamá, mi prioridad es su bienestar e incluso en un lugar donde hay mucha gente en la vía pública, hasta me da miedo de perderlo. Cosas de madre. Mi hijo se va, yo miro a mi pareja y me voy”.

En las últimas horas, se viralizó en redes un video que tiene como protagonistas a Natalia Oreiro y Ricardo Mollo.

Por último, comentó sobre las reacciones que su actitud provocó. “Lamento que no se haya entendido. Lamento si se armó una pequeña polémica. Creo que siempre fui una persona muy agradecida con lo que me tocó vivir e intento obrar en consecuencia a lo que elegí también como medio de vida”, manifestó, refiriéndose tanto a la fama que le otorgó su carrera artística como a una aclaración personal.

Durante el paseo se habían sacado fotos de manera amable con quienes se lo solicitaban, hasta que ocurrió lo que la hizo reaccionar.

"Soy una persona común con un trabajo extraordinario", dijo Natalia Oreiro

“Eso no quiere decir que yo esté disponible todo el tiempo, porque también soy una persona común con un trabajo extraordinario. Me gusta dentro de lo que se pueda disfrutar como una familia normal y cuando estoy con mi hijo no me gusta que me invadan. Si no se entendió, lo siento mucho, pero me parece súper importante que se respete la negativa de alguien a no querer acceder al deseo del otro”, concluyó.