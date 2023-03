Cabe destacar que Jason David Frank falleció en 2022 y se especula que podría haber algún homenaje, pero no está confirmado de ninguna manera.

Power Rangers nació en 1993 como una reversión de la producción japonesa Super Sentai Series y debutó como Mighty Morphin Power Rangers, que se extendió por tres temporadas y media.

Le siguieron otras versiones de gran éxito como Power Rangers en el espacio; Power Rangers, fuerza del tiempo; Power Rangers, fuerza salvaje; Power Rangers, tormenta ninja; y Power Rangers: super patrulla delta.

“Treinta años después de que el sabio y poderoso Zordon los reuniera, los Power Rangers se encuentran cara a cara con una amenaza familiar del pasado. En medio de una crisis global, son llamados una vez más a ser los héroes que el mundo necesita. Este especial del 30° aniversario se inspira en el legendario mantra de la franquicia: ‘Una vez Ranger, siempre un Ranger’, que significa que la familia Ranger siempre estará esperando por ti”, dice el video que anticipa lo que promete ser un éxito.

Mighty Morphin Power Rangers: Once & Always | Official Trailer | Netflix