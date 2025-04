Premios Platino 2025: ¿Cuántas ternas ganó Argentina?

100 años de soledad, la adaptación televisiva de Netflix del clásico de Gabriel García Márquez, también logró tres galardones, incluyendo "Mejor miniserie o teleserie". Jairo Camargo y Janer Villareal compartieron el premio por su labor en el reparto de miniserie, mientras que su compañero Claudio Cataño se llevó el reconocimiento a la actuación principal.

En la gala no faltaron expresiones de alto octanaje político.

La infiltrada, dirigida por Arantxa Echeverría y basada en la historia real de una policía infiltrada en la ETA, que recibió once nominaciones, se alzó con los premios al guion y al montaje, además de obtener el reconocimiento del público para la película y sus protagonistas, Candela Yuste y Luis Tosar.

De este modo, los argentinos no lograron plasmar en el escenario todo lo que se discutió en los pasillos, aunque la ceremonia estuvo marcada por declaraciones de fuerte carga política. Torres no estuvo presente, pero envió un mensaje estrechamente vinculado con el tema central de la película: "A través de Eunice Paiva revisité el horror de la dictadura que conocí en mi infancia. Esta gran brasileña, abogada, demócrata y defensora de los derechos humanos nos enseña, en el momento presente, a resistir con alegría y civilidad, sin someternos al autoritarismo. En nombre de la familia Paiva, de Marcelo Paiva, y de todos aquellos que defendieron y defienden el arte y la democracia, repito: ¡Dictadura nunca más!".

El único instante de alegría argentina, por su parte, estuvo marcado por una profunda emoción: Manu Fanego expresó su agradecimiento por el premio póstumo a su padre y, al mismo tiempo, soltó uno de los chistes más destacados de la velada, al hacer referencia a momentos previos en los que un representante se disculpaba por la ausencia del premiado y comenzó con: "Bueno, Daniel tampoco pudo venir...".

El equipo de 100 años de soledad.

Poco después, en una entrevista exclusiva con la prensa argentina, comentó que ese tipo de humor era el que compartían entre ellos, mencionó a El Jockey como una de las interpretaciones predilectas de su padre, junto a El Ángel, y se sumó a las discusiones que habían circulado durante los últimos días: "Una de las cosas que quería decir en el discurso es que seguramente él hubiera largado alguna verdad incómoda, como que están vulnerando el arte, la cultura y particularmente el cine en la Argentina, que están reprimiendo a los jubilados una vez por semana".

No fue el único en aprovechar la visibilidad internacional de los Premios Platino para hacer un llamado de atención sobre la situación actual. En la alfombra roja, Lola Arias, directora de Reas, destacó que "tengo la esperanza de que se hable de lo que está sucediendo, que el Instituto del Cine está intervenido y se han producido cero películas en el último año, y que pase algo y se den cuenta de que es una pérdida enorme para la cultura argentina. ¿Quiénes van a representarnos el año próximo si no hay producciones?".

Arantxa Echevarría.

Premios Platino: reclamo por el desmantelamiento del INCAA

Axel Kuschevatzky, productor de éxitos argentinos como Argentina, 1985 y El Jockey, quien tiene amplia experiencia en el medio, destacó el significado detrás del respaldo del Incaa: "No se trata específicamente del aporte económico, que llega cuando la película está casi terminada; en El Jockey intervienen diez productoras, el sello y el apoyo del Incaa es necesario para toda la construcción de una película, y es un sistema que se practica en países que suelen ser vistos con admiración, como Gran Bretaña, Alemania o Francia. Yo trabajo en este medio, hablo con mucha gente de muchos países y no es verso, el cine argentino es muy admirado en todo el mundo."

Fue en esa dirección en la que luego se enfocó Nahuel Pérez Biscayart: "No es mensurable la cantidad de dinero que podés tener con el Incaa, es que te abre las puertas para coproducciones internacionales. No sé si podés firmar acuerdos de coproducción con otros países si tu país no te está apoyando. Y lo que sucede es que lamentablemente los y las colegas se están yendo a filmar a otros países".

Los artistas brillaron en la alfombra roja de los Premios Platino 2025 al combinar talento y moda.

Junto a él, el cineasta Luis Ortega no vaciló en describir la situación: "No nos sorprende en nada, era lo que esperábamos antes de que este Gobierno pasara a ser oficial. Yo no esperaba nada distinto, hay una intención voluntaria de anular cualquier tipo de expresión artística."

Darío Grandinetti, quien fue nominado por su "personaje realmente asqueroso" en Nina, expresó un emotivo homenaje al Papa Francisco, con quien tuvo una entrevista antes de interpretarlo en la película de 2015 Francisco: el padre Jorge. "Me pone muy mal su muerte, me da mucho dolor cuando se va un buen hombre y la cuestión es quién sigue, si se va a continuar su legado, y ojalá así sea".

Sin embargo, no evitó abordar el asunto delicado: "Genial, divino, el Incaa se jacta de sus cero producciones... pero creo que un país sin cine, sin cultura, se la pega. Se la van a pegar. Yo pensé que se la iban a pegar antes, pero bueno...".

Benjamín Vicuña eligió un look tradicional, mientras Ana Espasandín se inclinó por un diseño fluido y sofisticado.

Para mostrar que esta cuestión no es exclusiva de los argentinos, la directora vasca Arantxa Echeverría expresó a Página/12 su asombro: "Lo que se está haciendo en materia de cine en Latinoamérica es mucho más interesante que lo que se está haciendo en la aburridísima Europa y ni hablar de Hollywood, y aquí en los Platino tengo la oportunidad de hablar con los responsables de películas que me emocionan, que me sorprenden. Y no puedo creer lo que les está pasando en Argentina, no es justo para el espíritu cultural que tienen, sus ideas frescas."

La entrega de premios, presentada por Aislinn Derbez y Asier Etxeandia, contó con los elementos típicos de este tipo de eventos: asistentes vestidos con elegancia, presentaciones musicales de Pablo Alborán de España y Prince Royce de Estados Unidos, además de una destacada actuación de Etxeandia interpretando "Castillos en el aire" de Alberto Cortez.

Juan Minujín dijo presente en la gala.

La ceremonia incluyó la entrega del Platino de Honor, donde Eva Longoria retomó los temas discutidos en la conferencia de prensa del sábado. También se llevó a cabo el traspaso simbólico de la antorcha de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, al embajador mexicano Quirino Ordaz Coppel, señalando que la edición de 2026 se celebrará nuevamente en la Riviera Maya.

Sin embargo, con un ritmo más ágil que otras ediciones similares, se mantuvo un ambiente de festejo por la cultura iberoamericana que contagió a todos, aunque los argentinos no tuvieron muchos motivos para sentirse optimistas.