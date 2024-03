Preocupa la salud de Fátima Florez: "necesita recuperarse"

Desde la producción que lleva adelante su obra teatral aseguran que los médicos no logran dar con un diagnóstico certero.

En los últimos días empezó a circular el rumor de que la artista, Fátima Florez , no estaba pasando un buen momento de salud. Su productor, Guillermo Marín, confirmó que efectivamente la pareja del presidente de la Nación está atravesando un mal momento en cuanto a su salud, y que aún los médicos no logran dar con el diagnóstico.

Además agregó: "Fátima perdió 7 kilos, lo que no es poco, para nada. Pero no sólo eso, además de adelgazar ella no está comiendo. Y bueno, estamos viendo qué se puede hacer", remarcó Marín y contó que varias veces le recomendó que consulte con un nutricionista.