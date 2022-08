Shakira denunciará a Gerard Piqué: el motivo

Shakira está dispuesta a todo para llevarse a sus hijos a Miami . Luego de que Gerard Piqué haya tomado la decisión de no firmarle los permisos para que se vaya a vivir al exterior con Sasha y Milán, ella acudiría a la Justicia con una fuerte denuncia: manifestará que él puso en peligro la vida de su hijo de 9 años.

image.png

El dolor de Shakira por la traición de Piqué

Shakira no solo está pasando un momento de mucha tristeza a raíz de la finalización de su romance con Gerard Piqué, el cual tuvo una duración de 12 años. También sufre porque él no ha respetado la promesa que habían pautado, y ahora los movileros no se salen ni un segundo de la puerta de su casa para conseguir declaraciones de ella y sus dos hijos, Sasha y Milán.

image.png

Luego de la conversación en la que acordaron distanciarse, ella le solicitó que por favor aguardara varios meses, o en lo posible un año, para mostrarse públicamente con otra mujer. No obstante, el jugador tomó la decisión de no respetar dicho pacto, y casi tres meses después del comunicado en el que anunciaron la culminación de su romance, se paseó con Clara Chía Marti, de 23 años.

image.png

El romance entre Gerard Piqué y Clara Chía Marti se va consolidando cada vez más. Se han dejado ver juntos y a los besos en el recital que Dani Martin brindó cerca de Los Pirineos y después presenciaron a la boda de uno de los mejores amigos del jugador, donde fueron sorprendidos por los paparazzi. Si bien el noviazgo es bastante reciente, hay buenos indicios para esta pareja, y la última predicción de Mhoni Vidente lo comprueba.

image.png

La astróloga cubana -que hace unos años atrás predijo la separación entre Shakira y el defensor del Barcelona- comentó que la joven de 23 años está esperando un bebé. “Le sale la carta de la estrella y la del loco, ya está preparando boda, con los papás, amigos del Barcelona y ya marcó un distanciamiento con Shakira, pero no con sus hijos. Piqué va a ser papá de una niña, la joven tiene como un mes o más de embarazo”, dijo en las redes sociales.

image.png

Los primeros rumores tuvieron lugar hace unos días, cuando Jordi Martin los retrató juntos, de la mano y felices. Los seguidores del fotógrafo vieron las imágenes y no se demoraron en especular con que la chica estaba embarazada, pero otros usuarios decidieron salir a cruzarlo, solicitando que se dejara de opinar sobre los cuerpos ajenos. Por ahora no hubo ningún mensaje oficial.