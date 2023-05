“Me enseñaste que el amor no es una estafa y que cuando es real no se acaba / Intenté que no me veas llorar, que no veas mi fragilidad / Las cosas no son como las soñamos / A veces corremos, pero no llegamos / Nunca dudes que aquí voy a estar”, canta mientras aparece el nombre de su hijo mayor.

Shakira - Acróstico (Official Lyric Video)

La canción deja claro lo fundamentales que han sido para ella Milan y Sasha para seguir adelante y recopila varias enseñanzas para los 2 pequeños.

La parte de Sasha, por ejemplo, habla de la necesidad de saber perdonar y enfrentar de la mejor forma los obstáculos que presenta la vida.

“Se nos rompió solo un plato, no toda la vajilla / Aprender a perdonar es de sabios, que solo te salga amor de esos labios / Si las cosas se dañan, no se botan, se reparan, los problemas se afrontan y se encaran / Hay que reírse de la vida / A pesar de que duelan las heridas, se ha de entregar entero el corazón”, dice otra estrofa donde aparece el nombre de su segundo hijo.

RDUVOCX2BJC6XMUC3U3OGAMW7Y (1).jpg

La expectativa por Acróstico comenzó en la noche del miércoles. Una publicación en la cuenta de Instagram de la cantante colombiana, anunciaba el lanzamiento del tema, junto a una ilustración de 2 pichones y su madre.

Shakira y sus hijos

En los 12 años de relación que tuvieron Shakira y Piqué la expareja tuvo dos hijos, Milán y Sasha. El primero de ellos tiene 11 años, mientras que el segundo tiene apenas 9 años.

Shakira decidió irse a vivir con sus hijos a Estados Unidos, concretamente a Miami. Con dicho propósito llegó hace algunas semanas junto a Sasha y Milán, para empezar una vida nueva, lejos del drama que ha llegado a afectar a los pequeños.

shakira-hundida-junto-a-sus-hijos-tras-hacerse-publicas-las-imagenes-de-pique-y-clara-chia_319f.jpg

Además, recientemente, la madre de dos niños expresó a través de sus redes sociales: “Mis hijos han vivido un año difícil, sufriendo un incesante asedio y una persecución sin tregua por parte de paparazis y varios de comunicación. Ahora que inician una nueva etapa de sus vida, pido en nombre de mis hijos que por favor respeten su derecho a la intimidad ”.