Shakira recibió el premio a la Mujer del Año de Billboard

Con una carrera de más de tres décadas en la industria musical , la reconocida artista recibió el premio de manos del cantante Maluma. Durante su discurso de agradecimiento, Shakira expresó su sentir acerca de la lucha de las mujeres en la actualidad: “Hoy sentí más que nunca y en carne propia lo que es ser mujer y lo que significa verdaderamente ser mujer porque es un año en el que me di cuenta de que las mujeres somos mucho más fuertes de lo que pensamos, somos más valientes de lo que creemos que somos”.

“Creo que también somos más independientes de lo que nos enseñaron a ser, ¿a qué mujer no le pasó? Que por buscar la atención, el cariño, la aprobación del otro se olvidó de sí misma . A mí me pasó más de una vez”, manifestó en otra parte.

Shakira resaltó que la música fue algo muy importante para poder recomponerse de sus conflictos personales: “Cuando me sentí más perdida, fue la música la que me puso en el camino de regreso a mí misma, pero las lecciones más importantes que aprendí este año, las aprendí de otras mujeres”.

“Solo una mujer puede llegar a amar hasta desgarrarse”, aseguró Shakira en su mensaje brindado al auditorio donde también se han presentado grandes artistas como Thalía y las argentina Emilia Mernes y María Becerra, todas ellas premiadas en los Billboard Mujeres Latinas en la Música.

image.png

Por su lado, su colega Maluma manifestó al darle el reconocimiento: “Soy testigo de que Shakira escribe sus canciones desde el corazón y sus experiencias, y este año supo convertir la adversidad en arte, las emociones y dolor en música, y rompió la historia con sus letras, creando un éxito que hoy es el himno femenino universal: ¡Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan!”.

El emotivo mensaje de Shakira en los Billboard Mujeres Latinas en la Música

Este ha sido un ano de cambios sismicos en mi vida en el que he sentido más que nunca y en carne propia lo que es ser mujer. Y lo que significa. Un ano en el que me he dado cuenta que las mujeres somos más fuertes de lo que pensabamos, más valientes de lo que creiamos, más independientes de lo que nos ensenaron a ser.

Porque ¿a qué mujer no le ha pasado alguna vez que por buscar la atencion o el carino del otro se ha olvidado de sí misma? A mí me pasó, más de una vez.

image.png

Un ano en el que me he dado cuenta que las mujeres somos más fuertes de lo que pensabamos, más valientes de lo que creiamos, más independientes de lo que nos ensenaron a ser. Pero tambien llega un momento en la vida de toda mujer en el que ya uno no depende de alguien para llegar a quererse y aceptarse como es.

Cuando la busqueda del otro se remplaza por la busqueda de uno mismo. Cuando el deseo de ser perfecta se remplaza por el deseo de ser autentica, y ya no importa tanto que alguien te sea fiel, como seguir siéndose fiel a una misma.

Embed