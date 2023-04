El comentario despectivo de Piqué sobre Shakira que ella contestó

"Mi ex pareja es latinoamericana, no sabes lo que he llegado a recibir por redes sociales de gente que es fan de ella, pero barbaridades. No me importa nada, es cero, porque no les conozco de nada, es gente que no tiene vida. ¿Qué importancia les tienes que dar? Es que es cero, no los vas a conocer nunca en la vida, son como robots", expresó Piqué.

image.png

El hecho de resaltar que Shakira es latinoamericana, fue tomado de forma despectiva y la nacida en Barranquilla aprovechó esto (y la repercusión que las palabras de Gerard Piqué tuvieron en la red) para dejar un contundente mensaje.

"Orgullosa de ser latinoamericana", escribió Shakira rapidamente desde su cuenta oficial en Twitter, publicación en la que también colocó muchos emojis de las banderas de Latinoamérica.

image.png

De esta manera, ha quedó más que clara la posición de Shakira sobre las palabras de su ex y los fanáticos que tiene en todo el mundo salieron a manifestar su apoyo de forma incondicional.