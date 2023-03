Piqué respondió todo en una nota: Shakira, Dani Alves y Messi

Piqué se muestra firme en su convicción de la inocencia del Barcelona, en relación a las acusaciones de corrupción arbitral en el escándalo del "caso Negreira": “Pongo la mano en el fuego por que el Barça no les pagó a los árbitros. Si quieres comprar a un árbitro, es tan fácil como darle un sobre en negro. No vas a un vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros. No tiene ninguna lógica. A partir de aquí, estamos acostumbrados a las conspiraciones y las campañas...”.

Según el exjugador de fútbol, es importante no permitir que se propaguen versiones distorsionadas de la verdad, que buscan desmerecer los logros obtenidos por el Barcelona, valiéndose de la controversia en torno al caso Negreira y los presuntos sobornos a árbitros: “Por mucho que quieran ensuciar es una época tan dorada... No es ya lo que ganamos, sino cómo se ganó. Pueden revisar todo. Fuimos muy superiores. No dependíamos de los árbitros. Es verdad que está metida la Fiscalía, pero confío en el club”.

Piqué prefirió no dar muchos detalles sobre su relación con Lionel Messi, aunque se han hablado de algunas supuestas diferencias entre ellos. Sin embargo, el exdefensa central del Barcelona dejó en claro que le gustaría ver al astro argentino jugar de nuevo en el Camp Nou.

“El futuro de Leo sólo lo sabe él. Ganó el Mundial, que era el gran sueño que tenía y el título que le quedaba por ganar. Lo ganó y ahora ya nadie puede dudar de que es el mejor de la historia. Lo que decida, será un tema suyo, de dónde puede encontrar la felicidad y si quiere seguir compitiendo al máximo nivel”, señaló Piqué.

Y luego añadió un comentario respecto al futuro de Messi y Barcelona: “Si quiere seguir compitiendo, el Barça puede estar en sus planes, si quiere dejar de competir a este nivel, pues igual se va a la MLS. Sería muy bestia, por todo lo que nos ha hecho sentir, que Messi volviera a jugar en el Barça”.

Su separación de Shakira

En una entrevista en el programa "El món a RAC1", Jordi Basté le preguntó a Gerard Piqué si había escuchado la canción de Shakira con el productor argentino Bizarrap, y el exfutbolista respondió de manera concisa: “Sí, obviamente”.

https://twitter.com/LaVanguardia/status/1635580834089500673 El exjugador defiende la honorabilidad del Barça en una extensa entrevista donde explica, entre otros asuntos, su retirada, la posible vuelta de Messi y el éxito de la Kings League.https://t.co/63IFFY4HZu — La Vanguardia (@LaVanguardia) March 14, 2023

De forma tranquila, Piqué puso fin a cualquier intento de profundizar en el asunto al afirmar que "no quiere hablar sobre eso, no creo que sea relevante". Después de unos momentos de silencio, agregó: "No quiero hablar. Tenemos una responsabilidad, como padres, de proteger a nuestros hijos. Cada uno toma sus decisiones. No quiero hablar más, solo quiero que mis hijos estén bien".

Piqué no eludió ningún tema durante su entrevista y se mostró dispuesto a hablar incluso de los temas más delicados. Cuando le preguntaron acerca de la situación de Dani Alves, su excompañero en Barcelona, quien está acusado de una presunta violación.

Sobre este tema, Piqué manifestó: "Es un caso complicado. Conozco y aprecio a Dani Alves. Espero que la Justicia haga su trabajo. Hasta que no se demuestre lo contrario, hay que esperar. Es fácil decir que es culpable, pero debemos esperar lo que diga el juez y acatar su decisión. Además, debemos ayudar a la víctima durante todo el proceso".

Y añadió: “Es muy complicado. Cuando sale la noticia... Yo, como excompañero, tengo la sensación de que no lo conozco... te quedas en estado de shock porque dices ‘si lo compartimos todo’. Lo ves y no lo pensarías nunca. No te lo esperas, es una hostia con la mano abierta”.

https://twitter.com/rac1/status/1635577082498412547 GERARD PIQUÉ OPINA SOBRE DANI ALVES



@3gerardpique a @elmonarac1: “Si és així, i ha passat, s’ha de ser molt dur amb ell” pic.twitter.com/Ad05cZWcdT — RAC1 (@rac1) March 14, 2023

Pique no titubea al abordar temas sensibles, incluso si se trata de un ex compañero. Él tiene una visión clara y expone abiertamente sus reflexiones sin miedo a las consecuencias: “Si pasó, hay que ser duro con él y con todo. Yo sería incluso más duro de lo que es ya la Justicia. Estoy en contra de la gente del movimiento del sí es sí o es no. Nos tenemos que respetar hombres y mujeres, ojalá pudiera haber un mundo en el que no pasara esto. Sería inflexible y duro si pasa esto que parece que ha pasado”.