Shakira contó que Gerard Piqué le pidió otra chance

La cantante hace clara referencia al difícil episodio en la nueva canción que interpreta junto a Karol G. En una especie de nueva catarsis, la cantante colombiana vuelve a tomar su experiencia de vida como referencia y expone un nuevo capítulo en “TQG”.

El nuevo lanzamiento

Luego del gran éxito que generó con la Music Session #53 junto a Bizarrap, la colombiana sale a la carga con un nuevo single que promete dar “mucha tela para cortar” en una novela que parece no tener fin.

“Sabés que errores no repito. Dile a tu nueva bebé que por hombres no compito, que no tiene buena mano, que al menos yo te tenía bonito”, lanzó filosa en el tema junto a su compatriota. También ventiló que uno de los problemas que degastaron la relación fue la falta de sexo. “Tú buscando por fuera la comida y yo pensando que era la monotonía”, disparó.

Por último, sostuvo -sin mencionarla- que Clara Chía ni se imagina el modus operandi de Piqué para acercarse nuevamente a ella: “Y quieres volver, ya lo suponía dándole like a la foto mía. Te ves feliz con tu nueva vida, pero si ella supiera que me buscas todavía...”. Fue hace algunas semanas cuando el paparazzi Jordi Martin reveló que el exjugador del Barcelona había intentado reconquistar a la artista, que se negó rotundamente por el todo el daño que le hizo.

Uno de los looks que la cantante lució en su último video se robó todas las miradas.

Separada de Gerard Piqué y “facturando” con su vida personal, como ella misma lo admitió en el tema que sacó con Bizarrap en el que apunta contra su ex y la novia de él, la artista enamoró a sus fans.

El vestido en un tono turquesa brillante lo lució en el cuadro del hielo. Y al look le sumó unas uñas súper largas que hacían juego con el vestido y como peinado llevó una larga cola alta, y sobre el rostro dejó caer dos mechones. Lo mismo con el maquillaje, ya que llevó un delineado con el mismo color de la prenda.

En Instagram, donde la siguen casi 83 millones de personas, subió este look que impactó y en solo unas horas recibió más de 3 millones de “me gustas”.

“La queen de mi generación”, “Representación gráfica de la Triple M”, “Dios miooooo tú si estás bellaaaa como el vino, entre más pasa el tiempo estás mejor”, “Triple M mamacita rica”, “Brutal”, “Súper divina”, fueron solo algunos de los mensajes que le dejaron.