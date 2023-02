Sigue la novela.. Shakira: "Si ella supiera que me buscas todavía"

Luego de la sesión junto a Bizarrap que recolectó millones de reproducciones y una ola de comentarios, la cantante colombiana Shakira volvió a la carga contra su ex Gerard Piqué en una nueva canción junto a Karol G.

“Sabés que errores no repito. Dile a tu nueva bebé que por hombres no compito, que no tiene buena mano, que al menos yo te tenía bonito”, es una de las filosas frases del tema “TQG” que ya cuenta con 70 millones de visualizaciones en YouTube.