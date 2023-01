¿Piqué en crisis de pareja por una frase del tema de Shakira?

image.png

El show Sálvame afirmó que la parte del tema que dejó pensando a la joven fue: “Yo contigo ya no regreso ni aunque me llores ni me supliques”. Si bien la joven se ha mantenido con un perfil bajo, refugiada en la gran mayoría de los días desde que Shakira lanzó el tema, se la pudo ver con Piqué en un auto. Allí, se la vio muy atenta a los periodistas que los seguían. También afirman que la joven está intentando conservar su rutina de trabajo en la productora Kosmos, fundada por su novio, donde estiman que los números de la empresa estarían complicados.