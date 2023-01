Gerard Piqué llegó manejando un Twingo a la Kings League

Los coletazos tras la canción que Shakira le dedicó a Gerard Piqué continúan. El ex futbolista, lejos de correrse del centro de la escena, encontró una nueva manera de contestarle a su ex pareja al arribar a la tercera jornada de la Kings League ,el torneo de fútbol 7 que organiza, manejando un vehículo de la marca Renault Twingo .

No es la primera referencia que hace el ex defensor del Barcelona a lo sucedido con el tema que escaló mundialmente en todos los rankings apenas se publicó. Días atrás, en el medio de una reunión virtual con otros integrantes del certamen que promociona, mostró su reloj de marca Casio y anunció un acuerdo con esa empresa. Otra clara respuesta a su ex pareja, que en la letra de la canción que le dedicó apuntó: “Cambiaste un Rolex por un Casio”.

El futbolista campeón del mundo con España es uno de los creadores del Kings League junto al streamer Ibai Llanos y está aprovechando cada presentación pública que tiene por ese certamen para responderle a Shakira. La enorme repercusión que tuvo el tema pareció impulsar a Piqué a utilizarlo como una plataforma para promocionar su nuevo emprendimiento.

En la reunión que realizaron con otros streamers para hablar sobre la nueva jornada de la Kins League hubo muchas referencias a la canción e incluso el propio Sergio Agüero, propietario de uno de los equipos que participa, respondió sin tapujos cuando le preguntaron por qué creía que esta compañía de relojes iba a promocionar al torneo: “Por la canción de Shakira”.

El ex futbolista se mofó de su ex compañero en una charla con Ibai

Piqué ha entrado en el juego mediático tras el lanzamiento del tema que generó repercusión mundial y ha llegado a dividir aguas entre en la gente, que se vuelca o a favor de Shakira o del lado del ex defensor campeón del mundo con la selección de España en Sudáfrica 2010.