Sofía Gonet, "La reini", decidió borrarse los tatuajes de su "pasado tumbero"

Sofía Gonet compartió imágenes de la tercera etapa de su tratamiento para borrar varios tatuajes , marcas que la propia influencer vinculó con lo que definió como su “pasado tumbero” . Desde el centro especializado donde lleva adelante el procedimiento, La Reini publicó un video en sus redes en el que mostró los diseños que eligió eliminar .

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Entre las figuras que decidió remover se encuentran una frase dedicada a su madre, un corazón relacionado con Marilyn Manson, un dibujo de arco y flecha y el nombre de una expareja .

“Seguimos borrando el pasado tumbero” , escribió sobre una de las fotografías que compartió durante la sesión. Vestida con una musculosa negra y jeans , Gonet apareció frente a la cámara mientras le colocaban crema en una de las áreas que estaban siendo tratadas.

Más tarde, con un pequeño micrófono en la mano , la influencer repasó el significado de cada uno de sus tatuajes y detalló qué razones la llevaron a comenzar el proceso para quitarlos de su piel .

La influencer comenzó el recorrido por uno de los tatuajes ubicados en la zona cercana a la clavícula. Mientras mostraba las letras, que ya habían perdido intensidad debido a las sesiones anteriores, comentó: “Tercera sesión para borrarme los tatuajes. Este es una joyita total. ‘Solo tuya’ dice”.

La primera inscripción que decidió enseñar también dio lugar a una aclaración. Pese a que el mensaje podía interpretarse como una referencia a un vínculo amoroso, Sofía explicó que no había sido pensado para ningún hombre. Entre risas, contó: “Y no me lo hice por ningún chongo, lo juro. Lo hice con mi mamá”.

El tatuaje de Sofía Gonet dedicado a su madre

La influencer dejó en claro el cariño que siente por su madre, aunque admitió que actualmente no tomaría la misma decisión estética. “Pero bueno, ma, te amo, pero una locura”, expresó entre risas. Las imágenes también permiten observar que la tinta se encuentra notablemente más desvanecida, lo que evidencia el efecto de las sesiones realizadas sobre las áreas del cuello y el pecho.

Al mostrar públicamente cada momento del tratamiento, la creadora de contenido conservó el estilo descontracturado y natural que suele estar presente en sus publicaciones. La Reini habló sin filtros sobre las elecciones vinculadas a su imagen que tomó años atrás y apeló nuevamente al humor para contar el proceso de transformación que decidió emprender.

En otro tramo de la grabación, la influencer se enfocó en un tatuaje que combinaba dos elementos. Al mostrarlo, explicó: “Acá tenía un cuchillo y una rosa y, por suerte, el cuchillo, ya tercera sesión, no existe; solamente quedó la rosa”. De esta manera, destacó que el diseño del cuchillo prácticamente desapareció después de las distintas sesiones del tratamiento.

Más diseños que La Reini conservaba y decidió eliminar

Más adelante, Gonet enseñó un tatuaje de dos alas que lleva en la piel. La imagen generó una asociación habitual entre sus seguidores, quienes lo relacionaron con una conocida producción juvenil. Sin embargo, la influencer descartó esa interpretación de manera contundente: “Todo el mundo me dice que son de Casi Ángeles. No vi Casi Ángeles en mi vida”, aseguró.

Al repasar las marcas que todavía lleva en la piel y que tiene previsto eliminar, La Reini mencionó varios diseños. “Tengo un pino tatuado, el arco y la flecha, el corazón de Marilyn Manson”, enumeró. En ese contexto, también se refirió a la admiración que mantiene por el músico, quien próximamente se presentará en el país, y respondió a quienes cuestionan su fanatismo: “Siempre me dicen: ‘No te gusta de verdad Marilyn Manson’. Lo tengo tatuado, por supuesto que sí”.

De esta manera, la influencer dejó en claro que el tatuaje dedicado a Marilyn Manson tuvo un significado personal, aunque eso no impidió que decidiera incorporarlo al conjunto de diseños que actualmente busca eliminar de su cuerpo.

Por el momento, el procedimiento está enfocado en los diseños ubicados en el cuello, el escote y otros sectores que la creadora de contenido relacionó con una etapa pasada de su vida. Gonet no informó todavía cuántas sesiones serán necesarias para completar el proceso ni estimó cuánto podría extenderse el tratamiento destinado a borrar cada tatuaje.

La particular historia detrás del tatuaje "Esteban"

Uno de los pasajes que más interés generó fue el momento en que la influencer mostró un tatuaje que lleva el nombre “Esteban”, situado debajo de una rosa. Frente a ese diseño, Gonet expresó sus dudas sobre cómo avanzará el proceso de eliminación y pronunció una frase que resumió la manera en que actualmente observa aquella historia.

Frente al tatuaje, Gonet quiso saber cómo avanzaría el proceso de eliminación y planteó una duda sobre el orden en que desaparecerían los elementos del diseño: “Esta rosa, abajo dice Esteban. ¿Se borra todo al mismo tiempo o se me va a borrar primero la rosa y va a decir Esteban otra vez?”, preguntó.

Después de recibir la explicación de que todo el tatuaje se trata de manera conjunta, la influencer reaccionó con alivio y volvió a recurrir al humor para referirse a su pasado: “No voy a volver con Esteban ni loca”.

La creadora de contenido confirmó entonces que seguirá adelante con el tratamiento y anticipó cuál sería el siguiente tatuaje que sometería al procedimiento. “Bueno, el próximo, chicos, es este. Vamos por la tercera sesión. Re bien”, concluyó ante la cámara.