Arnold Schwarzenegger vuelve a las películas navideñas con una extraña misión de robo

Prime Video dio a conocer las primeras imágenes de Misión Bolsa Mágica , junto con el póster oficial de la nueva película navideña que combina acción y comedia y tiene como protagonista a Arnold Schwarzenegger , quien interpreta a Santa Claus . El largometraje se estrenará de manera exclusiva en la plataforma el 2 de diciembre de 2026.

Luego de dicha presentación, el contenido ya estará disponible para todo el público en general en más de 240 países y territorios .

La trama se pone en marcha cuando Santa Claus pierde su característica bolsa roja, que termina en manos de una elfa rebelde , interpretada por Awkwafina . El robo responde a una situación del pasado que todavía permanece sin resolver y genera un problema inesperado: con la llegada de Navidad cada vez más cerca, el tradicional reparto de regalos corre peligro.

Con el tiempo en contra, Santa decide buscar una solución poco habitual y acude a uno de los nombres que figuran en su Lista de Traviesos , interpretado por Alan Ritchson . El ladrón deberá formar un equipo junto a otros delincuentes que poseen diferentes habilidades para emprender la misión de recuperar la bolsa antes de que llegue Navidad . En esta particular operación también tendrán un papel importante los elfos y los renos .

La producción adopta varios de los recursos característicos de las películas de robos y golpes, con un grupo de personajes que posee habilidades diferentes, una misión complicada y un tiempo limitado para cumplirla. Esta fórmula se fusiona con los componentes habituales de las historias navideñas, entre ellos la posibilidad de redimirse, los vínculos que surgen de manera inesperada y la importancia de unir esfuerzos para alcanzar un objetivo común.

De esta manera, el primer avance muestra a Santa enfrentando una situación completamente diferente a la que suele protagonizar durante la Navidad. Esta vez, la magia no alcanza para solucionar el problema y debe recurrir a una persona incluida en su propia lista de individuos problemáticos. Así comienza una particular misión delictiva en la que tendrá que involucrarse personalmente para intentar garantizar que la celebración navideña pueda desarrollarse con normalidad.

Arnold Schwarzenegger vuelve al género navideño

Con Misión Bolsa Mágica, Schwarzenegger vuelve a formar parte de una historia ambientada en la Navidad después de tres décadas. En esta oportunidad, el intérprete asume por primera vez el rol protagónico como Santa Claus, en una película que combina situaciones de comedia, secuencias de acción y una carrera contra el reloj.

El reparto principal también cuenta con Ritchson, quien ocupa un lugar central como el delincuente seleccionado por Santa para reunir al grupo encargado de recuperar la bolsa. Por su parte, Awkwafina interpreta a la elfa rebelde cuyo robo desencadena el conflicto que atraviesa toda la historia.

La producción también reúne en su elenco a Berkeley James, Michael Cyril Creighton, Liza Koshy, Kyle Mooney y Jane Krakowski, además de sumar la participación especial de Ken Jeong. Por el momento, la información difundida con el primer adelanto no especificó qué personajes estarán a cargo de estos intérpretes.

La presencia de Schwarzenegger y Ritchson, ambos reconocidos por interpretar personajes ligados al género de acción, aporta una combinación particular a esta comedia familiar. A partir de sus protagonistas, la película incorpora persecuciones, estrategias para concretar el robo y diferentes situaciones cómicas que se desarrollan alrededor de Santa Claus, sus colaboradores y la misteriosa desaparición de su bolsa.

Dirección, guion y estreno en Prime Video

La dirección de Misión Bolsa Mágica está a cargo de Adam Shankman, quien lleva a la pantalla un libreto desarrollado por Allan Rice. En el apartado de producción participan Lawrence Grey, Ben Everard, Reg Tigerman, Dan Spilo y Alan Ritchson, que también forma parte del equipo responsable de la película.

Junto con la presentación del primer avance, Prime Video difundió el póster oficial, completando así los dos primeros materiales que forman parte de la campaña promocional de la producción. La plataforma será la encargada de ofrecer la película de manera exclusiva a sus suscriptores y contempla un lanzamiento que alcanzará más de 240 países y territorios.

Misión Bolsa Mágica llegará al catálogo de Prime Video el 2 de diciembre de 2026, en la previa de las celebraciones de Navidad.