Prime Video: Secret Level tendrá las voces de Keanu Reeves y Arnold Schwarzenegger

Prime Video , la plataforma que ofrece títulos como El Señor de los Anillos: los Anillos de Poder (The Lord of the Rings: The Rings of Power) y The Boys , logró un gran éxito recientemente con su entrada en el ámbito de los videojuegos , gracias a Fallout , la serie basada en la popular franquicia de Bethesda .

Aparte de este proyecto , Prime Video está trabajando en otras adaptaciones de videojuegos , como Like a Dragon: Yakuza y una serie de Tomb Raider , con Phoebe Waller-Bridge (Fleabag) involucrada. No obstante, el foco hoy está en Secret Level , una ambiciosa serie animada que recientemente dio a conocer a su elenco principal .

Secret Level fue creado y producido por Tim Miller.

Entre los títulos que se abordarán figuran varios juegos de PlayStation aún no anunciados, junto con Warhammer 40,000, Armored Core, Concord, Dungeons & Dragons, Crossfire, Exodus, Honor of Kings, Mega Man, PAC-MAN, The Outer Worlds, Unreal Tournament y New World: Aeternum.

Este proyecto audiovisual, diseñado como una serie para un público adulto y con un presupuesto considerable, ha dado a conocer las voces que integrarán el reparto. Entre los nombres más sobresalientes se encuentran Arnold Schwarzenegger (Terminator, Depredador), Keanu Reeves (The Matrix, John Wick), Kevin Hart (Jumanji: En la selva), Temuera Morrison (El libro de Boba Fett), Ariana Greenblatt (Borderlands), Emily Swallow (Supernatural, The Mandalorian), Gabriel Luna (The Last of Us, Terminator: destino oculto), Ricky Whittle (American Gods), Patrick Schwarzenegger (Gen V), Claudia Doumit (The Boys), Adewale Akinnuoye-Agbaje (Lost) y Clive Standen (Vikings), entre otros.

Secret Level será una antología de animación que constará de 15 episodios.

Este reparto promete inyectar un gran dinamismo y habilidad a la trama de Secret Level, aumentando aún más la anticipación por su estreno.

Secret Level fue desarrollado y producido por Tim Miller, reconocido por su labor en Deadpool y Terminator: Destino Oculto (Terminator: Dark Fate, 2019). Además, Miller brilló en el ámbito de la animación con Love, Death & Robots, una serie antológica que él creó y produjo junto a Netflix, la cual ha sido ampliamente aclamada por su narrativa innovadora y su estilo visual distintivo. Con su extensa trayectoria en proyectos que combinan acción y animación, Miller promete ofrecer una experiencia emocionante y singular en Secret Level, que debutará en Prime Video el próximo 10 de diciembre.