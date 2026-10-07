miércoles 07 de octubre de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
7 de octubre de 2026 - 16:52
Luto.

A los 81 años, falleció Piero, autor de canciones como "Mi viejo"

El cantautor murió este miércoles en Buenos Aires. Dejó canciones que atravesaron generaciones y se convirtieron en símbolos de la música popular.

+ Seguir en
Federico Franco
Por  Federico Franco
Murió Piero.

Murió Piero.

Piero De Benedictis murió este miércoles a los 81 años en Buenos Aires. El cantautor, nacido en Italia y radicado en Argentina, había sido internado durante los últimos días en el Hospital Italiano. A lo largo de su carrera se convirtió en una de las voces más reconocidas de la canción social y dejó temas que marcaron a varias generaciones.

Lee además
Arnold Schwarzenegger lidera un robo navideño en ‘Misión Bolsa Mágica’. video
Espectáculos.

Arnold Schwarzenegger vuelve a las películas navideñas con una extraña misión de robo
Zaira Nara se reconcilió con Jakob Von Plessen, el padre de sus hijos. video
Espectáculos.

Zaira Nara volvió a apostar al amor con Jakob Von Plessen tras cuatro años separados

Entre sus canciones más recordadas aparecen “Mi viejo” y “Para el pueblo lo que es del pueblo”, dos obras que reflejaron distintas etapas de su trayectoria y que quedaron instaladas en la cultura popular argentina.

Una voz de la canción de protesta

Piero comenzó su carrera en la década del 60 y durante los años 70 construyó una identidad artística vinculada a las problemáticas sociales y políticas de la época.

Su manera de transmitir esos mensajes era directa, sin recurrir a grandes metáforas. En “Para el pueblo lo que es del pueblo”, por ejemplo, cuestionó las desigualdades y las condiciones de vida de los sectores populares.

Comer bien era muy raro, comer poco era normal”, decía una de las estrofas de la canción, que se transformó en uno de los principales símbolos de su repertorio.

En paralelo, “Mi viejo” se convirtió en una de sus composiciones más populares y trascendió el contexto en el que fue creada para transformarse en una canción reconocida por distintas generaciones.

El exilio y el regreso

Falleci&oacute; Piero.

Falleció Piero.

El contenido de sus canciones también tuvo consecuencias en su vida personal. Durante la última dictadura militar, Piero debió exiliarse entre 1976 y 1981.

A su regreso, continuó desarrollando una carrera atravesada por la mirada social. En 1983 presentó el disco “Hombre común”, con canciones que volvieron a poner el foco en las personas y las problemáticas cotidianas.

Ese mismo año, tras el regreso de la democracia, protagonizó una recordada presentación en el microestadio de Atlanta junto a su grupo Prema. Allí volvió a interpretar “Para el pueblo lo que es del pueblo” frente a un público que celebraba el nuevo escenario político del país.

Una trayectoria que llegó hasta los últimos años

Piero continuó vinculado a la música durante décadas. En abril de este año había realizado una serie de conciertos en Bogotá, donde interpretó canciones de “La sinfonía inconclusa del mar”, acompañado por actores y bailarines.

Además, en los últimos días había compartido en sus redes sociales su agradecimiento a Saint Laurent y a su director creativo, Anthony Vaccarello, por utilizar su voz en italiano de la canción “Io Vengo” durante la apertura del desfile de verano 2027 en París.

La muerte de Piero deja atrás una extensa trayectoria y canciones que quedaron asociadas a distintos momentos de la historia argentina.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Arnold Schwarzenegger vuelve a las películas navideñas con una extraña misión de robo

Zaira Nara volvió a apostar al amor con Jakob Von Plessen tras cuatro años separados

Pablo Fábregas llega a Jujuy con su unipersonal "Inestable"

Mirtha Legrand recibió el alta tras casi tres semanas internada: cómo sigue su recuperación

'Dexter: Resurrection' presentó su adelanto y ya tiene fecha para la 2° temporada

Lo que se lee ahora
Zaira Nara se reconcilió con Jakob Von Plessen, el padre de sus hijos. video
Espectáculos.

Zaira Nara volvió a apostar al amor con Jakob Von Plessen tras cuatro años separados

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Rige alerta amarilla para Jujuy - Imagen creada con IA 
Jujuy.

Rige alerta amarilla para Jujuy y llega un cambio brusco en las temperaturas

Virgen de Río Blanco. video
Religión.

Día de la Virgen de Río Blanco: cómo serán las actividades en Jujuy

Quini 6 - Sorteo Este miércoles vuelve a sortearse el Quini 6, con $10.100 millones en juego. A qué hora comienza y cuáles son los pozos por modalidad.
País.

Quini 6 hoy: pozo, horario y todo sobre el sorteo del miércoles 7 de octubre

Foto archivo.
Miércoles.

Procesión en honor a la Virgen de Río Blanco: horario, calles que recorrerá y cortes en el tránsito

Se realiza en Jujuy el Seminario Internacional de Litio video
Producción.

Carlos Sadir destacó el potencial del litio: "El gran objetivo es la generación de puestos de trabajo"

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel