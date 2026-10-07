A los 81 años, falleció Piero, autor de canciones como "Mi viejo"

Piero De Benedictis murió este miércoles a los 81 años en Buenos Aires. El cantautor, nacido en Italia y radicado en Argentina, había sido internado durante los últimos días en el Hospital Italiano. A lo largo de su carrera se convirtió en una de las voces más reconocidas de la canción social y dejó temas que marcaron a varias generaciones.

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Entre sus canciones más recordadas aparecen “Mi viejo” y “Para el pueblo lo que es del pueblo” , dos obras que reflejaron distintas etapas de su trayectoria y que quedaron instaladas en la cultura popular argentina.

Piero comenzó su carrera en la década del 60 y durante los años 70 construyó una identidad artística vinculada a las problemáticas sociales y políticas de la época.

Su manera de transmitir esos mensajes era directa, sin recurrir a grandes metáforas. En “Para el pueblo lo que es del pueblo” , por ejemplo, cuestionó las desigualdades y las condiciones de vida de los sectores populares.

“Comer bien era muy raro, comer poco era normal”, decía una de las estrofas de la canción, que se transformó en uno de los principales símbolos de su repertorio.

En paralelo, “Mi viejo” se convirtió en una de sus composiciones más populares y trascendió el contexto en el que fue creada para transformarse en una canción reconocida por distintas generaciones.

El exilio y el regreso

Falleció Piero.

El contenido de sus canciones también tuvo consecuencias en su vida personal. Durante la última dictadura militar, Piero debió exiliarse entre 1976 y 1981.

A su regreso, continuó desarrollando una carrera atravesada por la mirada social. En 1983 presentó el disco “Hombre común”, con canciones que volvieron a poner el foco en las personas y las problemáticas cotidianas.

Ese mismo año, tras el regreso de la democracia, protagonizó una recordada presentación en el microestadio de Atlanta junto a su grupo Prema. Allí volvió a interpretar “Para el pueblo lo que es del pueblo” frente a un público que celebraba el nuevo escenario político del país.

Una trayectoria que llegó hasta los últimos años

Piero continuó vinculado a la música durante décadas. En abril de este año había realizado una serie de conciertos en Bogotá, donde interpretó canciones de “La sinfonía inconclusa del mar”, acompañado por actores y bailarines.

Además, en los últimos días había compartido en sus redes sociales su agradecimiento a Saint Laurent y a su director creativo, Anthony Vaccarello, por utilizar su voz en italiano de la canción “Io Vengo” durante la apertura del desfile de verano 2027 en París.

La muerte de Piero deja atrás una extensa trayectoria y canciones que quedaron asociadas a distintos momentos de la historia argentina.