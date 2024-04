Tini Stoessel anticipó el estreno del tema dedicado a su papá

Al inicio del vídeo, se puede percibir a Tini Stoessel visiblemente preocupada por la salud de su padre. "Es que no voy a poder, no voy a poder hacer los shows. Va a haber que posponer los shows". Justo después, una médica llamó a la familia por su apellido para proporcionarles información sobre el estado de salud de Alejandro.

La canción revela momentos significativos de su vida.

Letra completa de "Pa", el nuevo tema de Tini Stoessel

Hoy tengo un nuevo miedo que antes no tenía, fue un mes de Marzo, dijeron que te perdía, estaba a tu lado, pero ya falta me hacías, juro por Dios que decirte adiós no me salía.

Y todo el mundo preguntando cómo estaba, y yo deseando estar en el lugar que estabas, el mundo seguía girando pero no pa’ mí, pensando en todo lo que aún nos falta por vivir.

Siempre fuiste tú, lo mejor de mí, me enseñaste a amar, amándome a mí, no podía aceptar, despedirme así, por eso de rodillas pedí, por un ratito más, porque sigas aquí, porque entre tanta gente nadie me hace tan feliz.

A través de sus redes sociales, Tini Stoessel compartió el enlace al nuevo videoclip.

Y si un día te vas, nunca te vas a ir, porque cada momento que me diste vive en mi, porque soy parte de ti, oh oh oh oh oh oh oh oh, oh oh oh oh oh oh oh oh, oh oh oh oh oh oh oh oh, porque soy parte de ti.

Quería que lo escucharas de mí, no de un tercero, busqué palabras pa’ decirte, pero se escondieron, yo he escrito canciones de amor, pero nunca al primero, y tú desde el 97 sabes que te quiero.

Entre tus brazos yo aprendí a arriesgarme, en otra vida tú fuiste mi ángel, y en esta sin ti ya no hay Buenos Aires, me enseñaste de todo, pero no a soltarte.

Siempre fuiste tú, lo mejor de mí, me enseñaste a amar, amándome a mí, no podía aceptar, despedirme así, por eso de rodillas pedí, por un ratito más, porque sigas aquí, porque entre tanta gente nadie me hace tan feliz.

Y si un día te vas, nunca te vas a ir, porque cada momento que me diste vive en mi, porque soy parte de ti, oh oh oh oh oh oh oh oh, oh oh oh oh oh oh oh oh, oh oh oh oh oh oh oh oh, porque soy parte de ti.

Porque soy parte de ti, oh oh oh oh oh oh oh oh, oh oh oh oh oh oh oh oh, oh oh oh oh oh oh oh oh, porque soy parte de ti.

