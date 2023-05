Todos los estrenos de Netflix en este mes de mayo

Embed

Black Knight

Black Knight, una serie que mezcla la adrenalina de Mad Max con los dramas de supervivencia coreanos, sigue a un repartidor que también es un buen guerrero, y a un joven refugiado, en un peligroso viaje por salvar sus vidas. La sinopsis oficial describe la serie como la historia de un grupo de repartidores que arriesgan su vida para llevar bienes esenciales a las personas en una sociedad asolada por la contaminación y regida por una estricta jerarquía social.

La serie cuenta con un inicio interesante, estrellas de la televisión de Corea del Sur y está basada en un cómic web. La primera temporada está escrita y dirigida por Cho Ui-seok, reconocido por su trabajo en Master, Vigilancia Extrema y The World of Silence. No te pierdas el estreno de Black Knight el 12 de mayo en Netflix.

Embed

McGregor Forever

El luchador Conor McGregor, uno de los principales exponentes de la UFC (Ultimate Fighting Championship), será el protagonista de su propia serie documental. A pesar de estar retirado, McGregor es el productor ejecutivo de esta producción de cuatro episodios. La serie, titulada McGregor Forever, se centra en un momento crucial en la vida del luchador que él nunca olvidará: cuando se fracturó la pierna y estuvo a punto de abandonar las peleas. Los adelantos de la serie sugieren que se explorará esta faceta poco conocida del peleador. McGregor Forever se estrenará el 17 de mayo.

Embed

Besos, Kitty

“Después de darle un empujoncito a la vida amorosa de su hermana Lara Jean Covey, es hora de que Kitty viva su propia historia épica. Pero pronto se dará cuenta de que las relaciones son mucho más complicadas cuando es tu propio corazón el que está en juego”, indica su sinopsis oficial de Besos, Kitty (XO, Kitty) que estrenará con su primera temporada de 10 episodios. La serie se creó y fue dirigida por la mente de Jenny Han y cuenta con el protagonismo de la joven canadiense de 19 años, Anna Cathcart. Las películas de "A todos los chicos de los que me enamoré" iniciaron su camino en el 2018 con una duración de 1 hora y 40 minutos y luego una segunda parte en el 2020. Esta comedia romántica lanzó las carreras de Lana Condor y a Noah Centineo. Se estrena el 18 de mayo.

La exitosa saga de comedias románticas "A todos los chicos de los que me enamoré" inició su camino en el año 2018 con una película de 1 hora y 40 minutos, seguida por una segunda parte estrenada en 2020. Estas películas lanzaron al estrellato a Lana Condor y Noah Centineo. Ahora, la anticipada tercera entrega de la saga llegará el 18 de mayo para deleitar a los fanáticos de esta historia de amor.

Embed