Una reconocida cantante falleció en un accidente de tránsito

Quién era Yaneth Pérez

Yaneth Pérez, originaria de Cusco, fue una figura destacada de la música andina. Desde su infancia, mostró un talento innato para el canto y una profunda pasión por las tradiciones musicales de su región. A lo largo de su carrera, lanzó varios álbumes que se convirtieron en himnos para los amantes del folclore, con interpretaciones de huaynos, yaravíes y carnavales que resonaban por su autenticidad y conexión con las raíces culturales del Perú.

Canciones como 'Cinco flores' y 'Limosnas de amor' se transformaron en clásicos populares, presentes en festivales, ferias y reuniones familiares en todo el país. Su voz melodiosa y su capacidad para expresar las emociones y narrativas del pueblo andino la convirtieron en una artista querida y respetada.

Desde hace varios años, Yaneth Pérez residía en la localidad de Paltay, donde se dirigía la noche del accidente. Su esposo, Nano Henostroza Alberto, confirmó que el cuerpo de la cantante está siendo velado en su domicilio en Paltay, y agradeció las muestras de apoyo y solidaridad recibidas. "Se les agradece de todo corazón su compañía", escribió en sus redes sociales.

En un emotivo mensaje, Henostroza Alberto se despidió de su esposa, madre de su único hijo: “Mi amor, vida, me dejas y te vas sin retorno. No sé qué haré sin ti, no lo puedo aceptar. Me dejas el corazón destrozado y quizás no pueda curar jamás. Cuando vea mis instrumentos, no sé si pueda soportar. Mi ratoncita, te fuiste”.

